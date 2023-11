El audio que se difundió del jefe de gobierno de la Ciudad de México es devastador para Morena , Claudia Sheinbaum y AMLO., en él, sin tapujos Batres revela cómo funciona un partido de Estado, sus pleitos internos y más.

Lo primero que hay que aclarar es que la grabación es real y no es producto de la inteligencia artificial, de los “conservadores malignos” o de los fantasmas que inventa Morena o su jefe para salir del atolladero, eso ya lo demostraron especialistas en la materia: la voz es de Batres y el origen y la difusión de la grabación tienen su origen en Morena y sus pleitos internos.

Parte de su historia

Para quienes conocen al jefe de gobierno o saben de su historia, no cabe duda de que la grabación es real. Martí Batres fue reconocido como un porro de la UNAM, organizador de pleitos en bares en su juventud; fue el diseñador y repartidor del programa de la leche Bety, contaminada con heces fecales. En 2011 fue despedido del cargo de secretario de Desarrollo Social por el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, por criticar de manera desleal, su asistencia al Quinto Informe de Felipe Calderón. En su momento Ebrard comentó que tomó la decisión porque se puso “en tela de juicio la autoridad política y moral del jefe de gobierno”.

Apoyo a pederastas

Luego, otro de los absurdos imperdonables de Batres, en mayo del 2019 ocurrió un evento sin precedentes: el Palacio de Bellas Artes se vistió de gala para celebrar el cumpleaños número 50 de Joaquín Naasón García, apóstol de la iglesia La Luz del Mundo. Nunca en su historia el recinto se había usado para un evento de esa índole, poco después Nassón fue encarcelado y condenado a casi 17 años de prisión por los cargos de pederastia y abuso sexual en California.

Tampoco hay que obviar hechos que se pueden interpretar a manera de excesos ; como que los hijos de él y de su esposa viajarán a Qatar en diciembre pasado a ver el mundial de futbol, un viaje lujoso y bastante costoso del que se sabe por la presunción de los niños y de la esposa, que se jactan del poder de su esposo y padre.

Deslealtad

Ahora como jefe de gobierno vuelve a incurrir en una terrible deslealtad hacia quien lo protegió y apoyó, la actual candidata a la presidencia de Morena.

En la grabación se escucha a Martí Batres traicionar a su jefa política, Claudia Sheinbaum al asegurar: “La candidata me pidió dejar de apoyar a Clara, ya me pasaron como va en la encuesta y si va muy abajo, pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género. Yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri y a ver si saca algo más Ana, porque lo último del Mini Lic, no más no pegó”.

Para que no quede duda, continuó: “Hay que seguir creciendo a Clara y no soltar la campaña contra Omar en redes” y lo peor, develó la estrategia de Morena con sus encuestas de posicionamiento, más falsas que un billete de tres pesos: “Y seguir sacando encuestas que pongan empate, y mover todo lo que le ha pegado mal en redes”.

Para colmo, su justificación, que deja ver que Claudia nada más no tiene nada: “No me mal entiendas, por favor, no es que no le quiera hacer caso a la jefa, es que creo que no está viendo las divisiones ni el panorama completo desde la ciudad, me confirmas de enterado porfa”.

Todos enterados

En la grabación hay dos cosas que Claudia y AMLO deben de valorar. La baja en las preferencias electorales que bien señala Batres y que las divisiones internas los acabarán por hundir , al grado de que uno de sus mejores gallos, con la posibilidad de ganar en la CDMX después del desastre de las intermedias de 2021, es a quien quieren bajar usando toda la fuerza del Estado, Omar García Harfuch.

Un audio devastador, donde la voz de uno de sus protagonistas revela cómo Morena y AMLO operan elecciones de Estado, es decir, la forma en que desde las propias instancias de gobierno se operan campañas y apoyos.

Por otro lado, deja ver a la candidata presidencial de Morena como inoperante y falta de entendimiento y, tal parece, que ya está fuera del corazón de AMLO. Por último, pero no menos importante, algo que ya se sabía y Batres confirma, que las encuestas que publica a diario Morena son una basura, hechas por encuestadoras a la medida del cliente.

X: @diaz_manuel