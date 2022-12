Felipe Calderón se complementa a otros políticos para atacar a Abraham Mendieta con mensajes en Twitter orquestados seguramente por opositores de López Obrador, de igual forma desde hace algún tiempo contra comunicadores que apoyan a la 4ta Transformación.

Puedo recordar la forma de actuar del expresidente Calderón, en su gobierno me toco observar cómo actuaban contra los reporteros, periodistas, incluso medios informativos que estaban en contra de su forma de gobernar el país, las intimidaciones era el primer aviso, la segunda era que no habría una tercera, recibías amenazas directas, si hablabas o escribías algo que afectara a su familia, sus amistades, era peor si lo hacías sobre la guerra que libraba en las calles, incluso me tocó observar cómo involucraban a oficiales de la extinta policía Federal por revelarse con García Luna y lo más complicado fue al ver al compañero Jesús Lemus que escribió de su hermana Cocoa y la Tuta, hacerlo, lo llevó a ser un narcotraficante, delincuente, de ser un reportero, escritor, buen amigo y persona, en unas horas lo declararon un bandido y lo peor, hacerlo firmar con tortura y golpes, así fue como lo metieron 3 años en una prisión.

En ese tiempo no existían abogados que pudiesen ayudarte, el que quisieran llevar un caso de esa magnitud era también un delincuente, recuerdo el día que escribí una nota hacia el ex director de la SSPF. Genaro García, al otro día tenía en mi local más de 70 militares, checaron y se fueron, al final uno me dijo, no te metas en problemas, entendí el mensaje por seguridad de mi familia y dejé muchos años de escribir de política, sabía que si comentaba algo sobre él, su equipo o familia, decidían hacerte un traficante, secuestrador, asesino, o serias un ejecutado más por ser malandro, así era como se expresaba exmandatario de los jóvenes que eran ejecutados entre balas perdidas, así trataba a quienes comentaban contra su gobierno.

Esos años si vivimos una verdadera Dictadura, raramente se olvida que ya es un exgobernante, se fue por tener temor de enfrentar a la justicia, aun así decide seguir criticando el gobierno actual, estoy seguro de que si Mendieta hablara en su contra en 2006 o 2011, podría tener un riesgo muy grande, así como paso con Anabel Hernández, Olga Wornat, así cientos de reporteros que tenían terror de hacer un comentario que provocará la atención del gobierno federal en su tiempo, realmente se olvida que ya no existe el Calderonismo más en México, quien da continuidad y seguramente la puso en ese lugar para protegerla es Margarita Zavala su esposa.

Sabía que vendrían investigaciones en su contra, con la detención del exdirector de secretaria de seguridad pública Federal, saldrían señalamientos que pueden llevarlo a una investigación por parte de los Estados Unidos, solo paso a recordarle que muchos compañeros periodistas tuvieron un pañuelo atado a su boca en su sexenio, hoy le preguntó a mis compañeros quien de todos con López Obrador están en riesgo que les inventen delitos o los refundan en prisión, claro que hay una gran diferencia entre el ayer y el hoy. Es cosa de abrir los ojos y la mente, recordar él antes, cuando todas las páginas de Facebook que todos teníamos eran balaceras de cualquier ciudad, sea de México. Puebla. Veracruz. Quintana Roo. Etc.

Los padres estaban preocupados por la familia, por redes sabían que había balazos en tal calle, o ciudad, a veces hay que viajar al pasado para valorar el presente.

Excelente semana. Gracias por su lectura Twitter: @antarmnacif