Una junta con el presidente López Obrador sería muy interesante. Este empresario orizabeño vivió de frente la corrupción que existe dentro del futbol mexicano y hasta donde puede llegar el control de los representantes de los dueños de equipos en México. Quienes en algún momento lo conocimos, sabemos que tiene un temperamento fuerte, defensivo y ofensivo, como en este deporte diría yo, pero sobresale su lado humano que hace que amigos y trabajadores logren tener aprecio por el exdiputado, me topé con un representante de los derechos humanos en la ciudad de Córdoba, Veracruz, me pregunta ¿tú eres primo del dueño de los tiburones?

Fidel Kuri, ¿verdad? Le dije que no teníamos parentesco, que no lo escuche, me vaya a dar unos coscorrones, esto a comentario que mucha gente habla solo de su carácter y no de su persona, le contesté que en efecto crecimos en la misma ciudad... que hacía años que no lo veía. Me comentó, nos puso a chambear, recibimos una notificación de un bufete de abogados, para investigar hechos en algunos detenidos del estado de México, esto me motivo a escribir esta columna, después observé un video en YouTube con el Burro Van Rankin.

En su entrevista entre estos amigos, así lo dejan ver, en diversas ocasiones intenta explicar la corrupción tan terrible que se vive en este estado de México, gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Hablan personas que se encuentran detenidas, incluso sin sentencia, peor aún muchos casos sin delitos, en ese momento me di cuenta de que efectivamente el comentario que hizo el personal de Derechos Humanos, fue verdadero.

Conoce a fondo el problema que vive este país con el futbol, ahora veo al presidente Andrés Manuel interesado en apoyar este deporte, en mi forma de pensar sería una plática interesante si pudieran sentarse entre ambos, si alguien conoce a fondo las mañas de lo oscuro dentro de los drafts, ventas de jugadores, compras, y como transan a los dueños de equipos, etc.

Ahora también decide intervenir en apoyar a quienes están injustamente en la cárcel dentro de estos penales en el estado de México.

Seré, sincero, algunas personas me decían, no te metas en este rollo, si no conoces el fondo del problema, exacto yo no, pero el sí conoce todo y eso lo puede transmitir al Ejecutivo federal, al final tienen algo en común, hacen cosas buenas, aun así deciden atacarlos en diversas plataformas.

Algunos por quedar bien con sus jefes, en empresas, propietarios de equipos, periódicos e inclusive dueños de televisoras.

A pesar de poder obtener su libertad con una firma declarando su culpabilidad, decide enfrentar este juicio para demostrar su inocencia, estoy seguro de que su interés más grande es su amor a la playera roja plasmada con un tiburón, llevarlos nuevamente

Al impresionante estadio en Veracruz. Ha demostrado su lealtad, amor y pasión de ser veracruzano, trae sangre, chayotera y jarocha, muchos deciden opacar las cosas positivas que ha realizado, buscando dañar su imagen, por intereses muy personales, como comenté arriba, puede tener defectos, también tiene virtudes, para conocerlo tendrías que visitar el pueblo mágico donde nació y comenzó su historia empresarial en Orizaba, Veracruz.

En su comienzo, pasando el año 2003 o más, en este deporte algo indeciso compra el equipo albinegros de Orizaba, con su visión crece rápidamente, los problemas nacen con el ex gobernador Javier Duarte a pesar de malas jugadas que le hicieron con albinegros en ese momento ya (tiburones rojos) al tener problemas este equipo, lo buscan nuevamente, aún con dudas, por el pasado con Duarte De Ochoa llegan a un arreglo para llevar su nuevo equipo nuevamente al puerto jarocho. Ya había caído el tiburón de albinegros.

¡Al crecer con el nuevo equipo llegaban más problemas, siempre buscando provocarlo, eso sí! Siempre había cerca un teléfono o cámara grabando!!

Como lo comenté antes, sabían su carácter fuerte, lo hacían caer trampas, así viralizar estos videos buscando dañar su imagen.

Observó que mucha gente buscaría evitar se logre sentar con AMLO. Este suceso, no tengo la menor duda, sería importante para conocer los problemas dentro de este deporte, que llevó muchas caras tristes este Mundial de Qatar, aún cuando no fue tan mal su presencia, creo que faltó mucho por entregar en las canchas.

El respeto que existe con ambos entre el empresario Kuri Grajales y Andrés Manuel López Obrador, sería de gran interés sus opiniones sobre el futuro en el futbol mexicano.

¿Alguien intentó evadirme para no hablar de este tema, ahora veo a muchos que decían ser sus amistades leales, donde estuvieron los 13 meses de su detención?

Él sabrá quienes fueron sus iguales, en ese tiempo, donde logró parte de su libertad, hoy en su hogar con su familia, aún con su vivencia dentro del penal, no deja de comprometerse que logrará retornar al equipo de fútbol que dejó batallas, gritos y felicidad en el Estadio del Pirata Fuente.

Los Tiburones Rojos de Veracruz, no tengo duda cuanto extrañan esos sábados de juego, sin duda los jarochos son una de las porras más fieles en el futbol mexicano, espero que esta columna llegue a alguien del gobierno federal con ello hacer realidad y se logre llevar de nuevo esa algarabía al bello puerto jarocho.

