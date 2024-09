¡No te vamos a extrañar Andrés! Junto con tus falsas afirmaciones y fantasías, como un servicio de salud como el de Dinamarca , mientras cancelaste los sistemas de distribución de medicamentos provocando el mayor desabasto, dejaste de dar mantenimiento y rehabilitación a hospitales por una malentendida política de austeridad que provocó muerte por falta de atención médica y recursos, niños que fallecieron por falta de tratamientos y que no fueron vacunados por la escasez generalizada en el sector.

No te extrañaremos: tu “Primero los Pobres” fue un slogan vacío, porque en los hechos, tus compromisos y decisiones, fue: “Primero los Ricos”. Los millonarios duplicaron contratos y fortunas, con impunidad y corrupción e hiciste una nueva generación de millonarios endeudando al país y malgastando dinero público en obras innecesarias que las próximas generaciones pagarán. Más de 15 Fobaproas con cargo al pueblo de México.

No te extrañaremos: tu “Abrazos no balazos” dejó una cifra que supera los doscientos mil muertos, y la delincuencia actuando a sus anchas tiene al país pagando derecho de piso, nos dejas con el mayor índice de inseguridad, sangre y violencia.

No te extrañaremos, porque sustituiste el conocimiento por el adoctrinamiento en los libros de texto y nos dejaste en los niveles más bajos en las mediciones de rendimiento escolar.

No te extrañaremos, porque vimos cómo vendiste el país a los intereses más bajos y perversos. Donald Trump se burló de ti, de tus emisarios y de tu gobierno y cada vez que se le antoja, lo repite; entregaste los recursos naturales que el pueblo de México te confirió para administrarlos; te vimos hacer del país un sistema al servicio de los intereses de las grandes empresas petroleras de Texas, amigas del que te “dobló”.

No te extrañaremos, porque con el país sufriendo carencias destinaste importantes recursos para apoyar gobiernos como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

No te extrañaremos, ni a los doctores cubanos que trajiste con sueldos altísimos y que hacían funciones de espías, ni a los venezolanos que arribaron para la jornada electoral y luego les diste nacionalidad.

No te extrañaremos, porque profanaste nuestro territorio, invitando a nuestras fiestas patrias a integrantes de los ejércitos de Cuba y Rusia.

No te extrañaremos, porque tus ocurrencias con base en tus complejos y corrupción, las convertiste en políticas fallidas y obras fracasadas. Como el Tren Maya , que necesita subsidio por cada boleto, que costó miles de millones, se construyó con la más baja calidad e ineficiencia y fue un gran negocio para los amigos de tus hijos. Por los miles de millones que costó la cancelación del NAICM y la construcción de un AIFA que no sirvió para cubrir una demanda creciente, por el contrario, obligó a reducir la frecuencia de los vuelos a la CDMX.

No te extrañaremos, porque apostaste por los combustibles fósiles y construiste una refinería que costó al menos tres veces lo que prometiste y es hora que no terminas. No vamos a extrañar las mentiras, porque es falsa la autosuficiencia en gasolina; falso que no aumentó de precio y, a pesar de su elevado subsidio, el “gasolinazo” ha sido peor cuando Peña Nieto retiró el subsidio y abrió la competencia.

No te extrañaremos, porque lo que ocurrió con el tipo de cambio, tiene que verse globalmente y responde al resto de las variables de la economía. No vamos a extrañar que presumas factores que no fueron tus decisiones, sino que se presentaron favorables por situaciones de la macroeconomía. Sin embargo, la depreciación que ahora nos afecta, así como la inestabilidad de los mercados de las últimas semanas, eso sí es producto de sus decisiones y del mal manejo de cuestiones económicas y políticas que provocan incertidumbre, como tu obsesión bananera de destruir los poderes de la unión, de acabar con la república para instalar una dictadura, o en la modernidad, de una dictadura familiar.

Dicho de otra forma, la peor forma de racismo y clasismo, ya que, si no perteneces a una de las familias oligárquicas o políticas del obradorismo, no habrá oportunidades de nada.

Las familias que gobiernan el país, empezando por los López, estarán acompañados de otras, como los Monreal, los Tadei, los Esquer, los Batres, los Concheiro-Gómez, los Alcalde, los Godoy Ramos, los Delgado Carrillo.

Si como empresario, no eres del círculo cercano, no habrá contratos, recordar que la vía de la adjudicación directa es la preferida de la 4T, y ahí están los Slim, los Peralta, los Chávez Morán, los Rincón.

Señor López Obrador, no te vamos a extrañar, porque fuiste quien destruyó a México y sus principios, valiéndote, eso sí, de su incipiente y perfectible democracia, para convertirlo en una dictadura familiar. Porque nos dejas en un país empobrecido, violento, polarizado y sumido en la corrupción , con una crisis económica, social y política.

Por tus hechos, y no por tus falsas y cínicas mentiras de un México que sólo en tu imaginación existe, serás recordado como el peor presidente que hemos tenido.

X: @diaz_manuel