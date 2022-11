Desde hace muchos años no se había visto un presidente con la aceptación que tiene el actual, ya con más de 3 años a partir de su ingreso. Con esta marcha se terminó la mentira de sus 700 mil personas que tanto marcaban los opositores en su defensa del INE.

Definitivamente, AMLO logró lo Impensable este domingo 27 de noviembre en el zócalo, fue una verdadera fiesta nacional.

El 4to informe dejó seguramente un sabor hepático y triste para la oposición del gobierno federal.

Demuestran muchos jóvenes y familias que es un honor seguir con Obrador, reiteran su confianza en la 4ta transformación, en todo momento estuvo latente la intención de boicotear el evento del presidente, algo que nunca lograron, este suceso lastimó su ego político, por muchos medios buscaron provocar que cancelaran esta iniciativa del ejecutivo federal para compartir con los mexicanos su informe de gobierno, con una marcha desde el ángel de la independencia hasta el zócalo, se habló que llevarían grupos de choque, aun si intentaron, sería imposible por la gente, la cual no dejaba un alfiler más entre la multitud, no habría manera de acercarse a AMLO.

Para algunos es tanta la preocupación de ver físicamente este suceso del domingo que deciden incluso quedarse y no ir a Qatar a ver físicamente los juegos, teniendo los recursos económicos, recuerdo en mundiales anteriores, se veían con los hijos disfrutando cada lugar donde se realizaban los eventos, dándose a notar, buscando hacer política, ahora su pretexto es culpar a Qatar de tener leyes antidemocráticas, señalando una dictadura, los veo caer en su propia red de mentiras, resulta que no viajan a Qatar por la religión islámica, todos los hemos observado cuántas veces han visitado Dubái, un país con las mismas reglas.

Siendo claros, buscan señalar similitud del gobierno federal y este país petrolero, hablan de sus leyes, por una razón no conveniente, callan de su infraestructura y crecimiento futurista. Este día seguramente estarán buscando crear muchas tendencias, ofendiendo a López Obrador y familia, buscarán de muchas maneras provocar que olviden lo sucedido, por ello siempre fue su objetivo detener esta marcha, su última intentona la buscaron con el instituto electoral, no fue posible, más cuando caen en la contradicción de sus números que informaron en su manifestación, en defensa del INE. Si fueron 700 mil, cuantos serían los que estuvieron presentes en el zócalo.

El día de ayer se congregaron cientos de miles, fue algo inédito, se escuchaban un grito al unísono amor, con amor se paga, es un honor estar con Obrador, etc.

Nos tenían acostumbrados a presidentes que en 3 años los destronaban y se escuchaban palabras de odio, rencor, como sucedió con Felipe Calderón, no bajaban los gritos en sus eventos de asesino, culpaba las noticias de TV en redes sociales o periódicos, cuando sabemos cómo estos mandatarios controlaban los medios de comunicación, ahora observamos que no pueden hacerlo con Andrés Manuel, a pesar del ataque de medios informativos, periodistas, políticos, empresarios, ni con toda la estructura económica que tienen lo han logrado, y tratan de culpar a las gobernadoras, diputados, senadores, etc.

Quien sea de Morena es su enemigo este día, su falsa historia que Obrador estaba en decadencia quedó desechada como una simple y vana mentira más de los opositores.

Ahora qué marketing tratarán de inventar. Millones les demostraron que es un honor estar con Obrador.

Gracias por su lectura.

Twitter: @antarmnacif