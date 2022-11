Gibran Ramírez decide hablar de Morena tratando de desestabilizar y boicotear la marcha del domingo 27 de noviembre.

Considera que el presidente está cayendo en errores a su parecer, imagino a un Gibran decepcionado de votar por López Obrador, habla del partido que lo cobijo muchos años. El problema con personas que apoyaron el movimiento del presidente, es que tenían ideas diferentes, buscando ser políticos y no servidores del pueblo. Se imaginan en oficinas con puestos de alto nivel, quien conoce a López Obrador, sabemos que es todo lo contrario a la política vieja.

Decide expresarse contra el mandatario, en mi forma de pensar, no debería decirse pertenecer a Morena. En lo personal le diría opositor de la 4ta transformación, por una simple razón, llegas de guinda, en unos años decides ofender a su sus líderes, trabajadores, compañeros, por muchas razones que guardes, aun con ello sabes que tu carta fuerte es comentar ser parte del movimiento de regeneración nacional (Morena).

No sabría como describirte, hay una palabra que muchos desconocen y es la más importante en cualquier ser humano (LEALTAD). Pienso que su interés sería obtener poder, ser parte de un sistema inexistente. Caes en tentación, empiezan las invitaciones a sus programas. Esos supuestos amigos quieren tu imagen como otro crítico, después decirte te hablo para una cena o comida!! no te hablarán, tú no les interesas, tal vez tu jefe político, aquel que decide callar, por ello te mando a ti a dar la cara.

No tendría nada más que expresar después de tus comentarios sobre la marcha del domingo, seguramente estarás pendiente, como muchos opositores que buscan desestabilizar esta fiesta del gobierno federal. Inventando acarreados incluso a los militares, trabajadores del gobierno, etc. Seguramente observaremos que AMLO llenara el zócalo, ciudades y estados de la República, se unirán a escuchar su 4to Informe, No dudo que llegará la gente sincera, honesta y agradecida que requerían voz, cuando estaban olvidados, recordemos un México servicial a poderosos, mismos que tienen el dinero para vivir lejos de la política, deciden no hacerlo. Entiendo están desesperados, hoy pagan sus impuestos, lo más importante pierden el poder nacional. No aceptan que este país despertó, Con la Cuarta Transformación, seguramente tendremos una 5ta.

Les diría a quienes deciden un cambio de postura política, Gibran Ramírez, seguro que perder la contienda con Mario Delgado, llevó pensar otra forma de visualizar tu futuro político. Muchos dicen aún pertenecer a Morena. Si toman la decisión de regresar a la política vieja, sabrán que la nueva es muy diferente, dejo de existir desde 2018. hoy se trata de defender la voz de la gente, atender a los marginados, olvidados, los más vulnerables y apoyar cualquier ciudadano o ciudadano mexicano, esa es la política nueva.

De qué parte estarán quienes deciden quitarse una pañoleta para ponerse una corbata. Simple de describir.

