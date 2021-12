AMLO y su infinita perversidad

“Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos”. Martin Luther King

“Notar claramente el egoísmo, el individualismo, el narcisismo y la egolatría de los creyentes, pues qué cosa más absurda crear la cosa, esa llamada Dios, a su propia imagen y semejanza”. Ismael Leandry Vega

Si hay algo que desenmascara y deja ver a plena luz del día las intenciones antidemocráticas del primer mandatario y del lopezobradorismo es este último “regalo navideño” en el acontecer político nacional con el que prácticamente despedimos el 2021: la reacción de AMLO, de su partido Morena y de la Cuarta Transformación a la decisión tomada el viernes por una mayoría del Consejo General del INE para aplazar las actividades preparatorias tendientes a la consulta de revocación de mandato presidencial hasta que no exista resolución al respecto por parte de la SCJN o, en su caso, del TEPJF (lo que a la vez supone contar con casi 3 millones de firmas ciudadanas validadas que soliciten llevar a cabo dicho ejercicio de consulta popular).

Autoritarismo

El presidente está dispuesto a todo ya no solo para mantenerse en campaña, sino para implantar su tiranía. Una que nada tiene que ver con una democracia, con el estado de Derecho, con la división de poderes o con el respeto al andamiaje institucional.

El indiscutible ganador comicial en el 2018 dinamitando al árbitro electoral… Y voy a ser clara, si lo logra: despídanse de las elecciones libres en México. El INE le estorba para sus afanes autoritarios. ¿En serio lo vamos a permitir?

Su autoritarismo es tal, que el presidente de la Cámara de Diputados, olvidando la pluralidad de la misma, y con ello la representatividad de todo el país, dice que llevará a juicio político a los consejeros del Instituto Electoral que votaron por el “sí” al aplazamiento. La posición de un diputado la disfraza de 500 diputaciones y de siete grupos parlamentarios…

Los gobernadores de Morena también renuncian a la Federación al abogar por un centralismo basado en una sola persona. Olvidan que en el juego democrático, con el INE por árbitro, fue cómo lograron ser hoy gobernantes.

Cinismo

Ya no sorprende que sean los propios funcionarios del gabinete quienes nos confirmen que la consulta es solo un nuevo ejercicio propagandístico tendiente para medir la popularidad del López Obrador. ¡Cuatro mil millones de pesos destinados al capricho presidencial de mirarse al espejo una vez más!; la 4T está muy lejos de un compromiso real con la austeridad en el gasto. Esa es solo una mentira discursiva.

Y de encender alarmas que en especial sean ¡los dos punteros de Morena en la adelantada carrera presidencial! quienes tuiteen este tipo de muy falsas y engañosas afirmaciones:

“Posponer la revocación de mandato busca evitar que en esa consulta se confirme la alta aprobación del presidente López Obrador. Prevalece un cálculo político. El discurso desde el INE de defender la democracia se desmorona. Ojalá recapaciten. A nadie conviene”. Marcelo Ebrard

“Algunos consejeros del INE suspenden la revocación mandato con el pretexto de que no hay recursos. Respetuosamente los invito a privilegiar el interés superior de proteger la democracia y la Constitución. Bastaría con implementar una política de austeridad republicana”. Claudia Sheinbaum

¿Queremos a ese tipo de personajes ocupando la silla presidencial a partir del 2024?

¿A los mismos quienes defienden a colaboradores como son Alejandro Gertz Manero, Manuel Bartlett, Olga Sánchez Cordero, Javier Jiménez Espriú, Santiago Nieto, Irma Eréndira Sandoval y cualquier otro magnate inmobiliario que muestra su austeridad con la riqueza obtenida de forma oscura; pero eso sí, con la suficiente cara dura de gimotear por los sueldos del INE y señalar que defendieron la ley?

Contradicción

Hablar todo el sexenio de la austeridad, pero querer gastar el dinero que no tenemos y que se requiere para otros fines, en una consulta que no es necesaria.

Mas la contradicción alcanza niveles únicos cuando se promueve desde el poder la revocación de mandato, pero López Obrador está “preocupado” porque en Perú se pueda derribar con tanta facilidad y de manera legal al presidente... Total, la estabilidad gubernamental es diferente para Perú que para México, y la diferencia estriba en un capricho.

¿Alguna autoridad ha rendido en los últimos tres años cuentas fehacientes y a prueba de duda de los supuestos ahorros? ¿Algo? ¿Alguien?

Demagogia

Hablar de devolver la mitad de los recursos de partido (Morena) para destinarlos a financiar la compra de vacunas anti Covid, cuando se sabe que por norma (una que ese partido político aprobó) esos dineros NO se puede regresar a las arcas nacionales. No ahora ciertamente; si acaso a finales del 2022 y solo en caso de que no los hayan devengado (o que el INE/TEPJF no los asigne para el pago de multas o adeudos varios). Dinero, por cierto, que originalmente surgió de los montos concentrados en fideicomisos que el gobierno extinguió y se apropió (y que en su momento dijo utilizaría para la compra de… ¡esas mismas vacunas!).

Demagogia pura al legislar que el INE organice —sin dinero— una elección nacional para revocar el mandato al presidente, uno que nadie —salvo él mismo— quiere quitarle; mediando firmas que recaba Morena, no la oposición, aún menos la ciudadanía.

¿A ese tipo de manipulaciones nos vamos a prestar?

Hipocresía

Le sorprende el presupuesto del INE, pero guarda ominoso silencio ante el presupuesto ¡del ejército!

Dice ser de izquierda y honrar a Cuauhtémoc Cárdenas y lo que hizo por la democracia en el 1988, pero tiene en nómina a Manuel Bartlett, quien no permitió en ese entonces un juego electoral limpio.

¿Así o más claro?

Ineptitud

Los que están de acuerdo que se desperdicien 4 mil millones de pesos (de los impuestos de los ciudadanos contribuyentes) en la consulta para la farsa de revocación de mandato, existiendo un inmenso desabasto de medicinas, no defienden la democracia. Defienden, en cambio, la ineptitud de este gobierno.

Uno que es incapaz no solo de lograr la prosperidad de México sino tampoco la unión de los mexicanos. Es en razón de ello, no quepa duda, que busca el pleito y golpea la democracia.

Pregúntense y respondan con sinceridad: ¿quién comenzó este brete?

Mentira

Decir que ya se cuentan con las firmas requeridas por ley para solicitar la consulta de revocación (estas no han sido validadas); llenar los listados con firmas no autorizadas, personas fallecidas o inexistentes. Hablar del amplio presupuesto del INE, de la reingenería presupuestal para cumplir obligaciones, exigir que el órgano las realice, pero atar de manos al Instituto, impidiéndole tocar partidas presupuestales previamente asignadas.

La mentira sigue cuando el presidente AMLO y su gobierno exigen que el INE cumpla sin presupuesto, pero la 4T, teniendo presupuestos de sobra, no cumple satisfactoriamente con ninguna encomienda constitucional.

¿Hasta cuándo exceptuaremos a este régimen de transparentar y rendir cuentas de cada uno de los ámbitos de su gestión?

Robo

No hay otra forma de llamarle. Cuando roban nuestros impuestos que deben dedicarse —por estar así mandatados— a rubros electorales varios y no destinados a una consulta que la ciudadanía ni desea ni requiere.

Una farsa egocéntrica que tiene un costo —que no ha sido declarado como gasto de partido político— más allá del de la consulta.

¿Por qué no llamarle a este hurto por su nombre: corrupción dentro de la Cuarta Transformación?

Vileza

Proponer de antemano un juicio político y destitución de dos consejeros del INE que no han roto normatividad alguna. Inducir una crisis para justificar el fracaso de un ejercicio que tiene como fin ulterior la ratificación del presidente de la nación. Culpar de ello al Instituto Electoral.

Aceptar que la consulta popular de julio (con objeto de solicitar se enjuicien a figuras del pasado político) fue un éxito, pero atacar al INE, quien fue quien la organizó y la realizó.

Despreciables quienes, sabiendo que ponen la democracia en vilo, optan por el capricho de una persona.

0-0-0

El presidente López Obrador busca dar fin al INE. Con ese propósito culpa a quienes velan por el estricto cumplimiento de la norma, los procesos democráticos y la salud de la propia institución. Un órgano que es de todos los ciudadanos, de nosotros.

Uno que ha sido honesto, imparcial; que demuestra que la democracia, en manos de ineptos y tiranos, requiere ser defendida.

Contra tanta perversidad, #YoDefiendoAlINE

Verónica Malo en Twitter: @maloguzmanvero