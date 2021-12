La insistencia en la consulta por la Revocación de Mandato

Es tanta la confusión qué hay en torno a la consulta por la revocación de mandato, porque también es mucha la confusión con los términos “revocación y ratificación”, es tanta la trampa, tanto el engaño, que no siento más que una entera desconfianza por la famosa encuesta. Ahí les va porqué pienso así

Primero, entendámoslo bien:

REVOCAR: Es dejar sin efecto una concesión, un mandato, o una resolución .

RATIFICAR: Confirmar la validez o la verdad de una cosa que se ha dicho o se ha hecho anteriormente.

Es bien sabido y se tienen pruebas, de que mañosamente se ha promovido la consulta del Presidente como “ratificación” y no como “revocación” y aunque las palabras suenas muy iguales como se podrá ver, son cosas muy distintas pero que te pueden al final confundir.

Lo que según el Presidente quiere es una consulta de Revocación: Quiere que la gente diga si queremos o no que siga en el poder .

Lo que realmente creo que quiere el Presidente es abrirle las puertas con esta encuesta a la posibilidad de que se pueda quedar más tiempo, es decir quiere ratificar eso si quiere.

Y aunque últimamente ha vuelto a repetir el Presidente de México que se va a retirar de la vida pública que cada vez es más pública según él, que no va a querer que nadie le tome fotos (ni Luis Miguel se atrevió a tanto) Y que se va a jubilar para irse a La Chingada, su rancho a escribir exitosos libros .

¿Le crees? Yo tampoco.

Ahora bien hay un ataque por parte del Presidente a una de las instituciones que más le teníamos y le tenemos confianza los mexicanos que es el INE.

Siempre fue respetada por todos a pesar de los pesares que hemos vivido y los presidentes que han transitado la historia política desde su creación. Es evidente que la gente en verdad no está interesada en la consulta, pero la salida para explicar este desánimo por ella es culpar al INE: “es que ellos tienen muchísimo dinero para hacer la consulta” ante la declaración del propio Instituto de que no hay recursos para hacerla (y francamente aunque los hubiera no me parece que sea justo gastar millones en algo así en medio de tantas necesidades).

Atacar al INE es atacar el intelecto de millones de personas que sabemos que esta encuesta es otro de los caprichos del Presidente que a nadie ayudan ni conviene salvo para sus fines. Es una consulta que beneficia al Presidente, no a los mexicanos. ¿Por qué tendríamos que gastar en ella?

En fin… Espero que exista la justicia divina y que el INE siga siendo esa institución que siempre respetamos. Hoy nos toca defenderla. Yo confío que el Presidente sea tan inteligente como para no creer que si defendemos al INE es porque queramos atacarlo.

Bueno… yo confío.