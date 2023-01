El equipo de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene más en consideración los gustos deportivos de AMLO y coordina visitas más contundentes que solamente futbolistas como lo han hecho otros presidentes en el pasado.

AMLO y el béisbol

Con su gusto por el béisbol, López Obrador felicitó públicamente a David Ortiz, “Big Papi” cuando fue elegido para entrar al Salón de la Fama del Béisbol en los Estados Unidos. No conozco a ningún político de alto nivel y mucho menos a ningún presidente que haya felicitado públicamente al exbeisbolista. López Obrador no necesita la maquinaria publicitaria del futbol para llegar a la gente, al menos yo no recuerdo que haya felicitado a algún futbolista de manera pública y si lo ha hecho, no ha sido tan relevante.

AMLO y los deportes de contacto

En México, en los que somos buenos es en los deportes de contacto. Nuestros campeones olímpicos vienen del Tae Kwon Do, del Judo o del Box. México es reconocido por sé un país de peleadores aguerridos y campeones en muchos de los pesos. No hace mucho López Obrador invito al boxeador Andy Ruiz Jr. para felicitarlo que fue campeón de los pesos pesados.

AMLO sabe que el box es un deporte popular en México donde somos buenos y donde han surgido grandes ídolos. Al final el box conecta mucho más con la gente que otros deportes.

AMLO y la UFC

En julio del 2021, López Obrador recibió a Brandon Moreno , que en ese momento había quedado campeón de su división en la UFC. Dijo en Twitter “Fue muy grato saber que es un joven inteligente, profesional y que no todo en él es rudeza, como se pensaría.” Creo que esta invitación es de las más inesperadas pues mucha gente no conoce tanto sobre las artes marciales mixtas.

Brandon Moreno

Ayer Brandon Moreno volvió a quedar campeón de la UFC ahora en Brasil con la gente en contra y con contrincante complicado. Brandon fue consistente en el mensaje sobre la disciplina y el esfuerzo para lograr resultados. Lo que consiguió en Brasil no es poco pues sigue siendo el único 100% mexicano en quedar campeón de artes marciales mixtas.

Sorprende la elocuencia de Moreno después de la pelea donde tuvo que salir protegido pues los asistentes a la pelea lo “despidieron” con abucheos y aventándole vasos con lo que suponemos que es cerveza pues le gano al local Deiveson Figueiredo. En entrevista con Fox Sports hablo sobre la constancia, la perseverancia y el “sí se puede” pero enfocado a resultados. Muy bien por el mensaje de Brandon después de la pelea donde salió del octágono diciendo “Yo soy mexicano ,¡Viva México, Perros!”.

Creo que el presidente López Obrador debería de invitar de nuevo a Brandon Moreno a Palacio Nacional o mandarle una felicitación por el logro obtenido. Moreno ha logrado lo que muchos no han hecho y es digno de reconocimiento. Decían en la transmisión que Brandon ya había ido con el presidente, ¿Por qué no repetirlo?

Esperemos que López Obrador lo felicite y lo vuelva a invitar.

¡Felicidades Brandon Moreno!