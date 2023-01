Citius, Altius, Fortius Henri Didon

He escuchado en muchos lados opiniones sobre el decreto que emitirá Andrés Manuel López Obrador sobre los vuelos de carga y la intención de que ya no vuelen más al AICM. Muchas me parecen bastante sin sentido pues el único sentido que les encuentro es decir que todo lo que tenga que ver con AMLO es malo y mal intencionado. Cuando hablan de estos temas me gusta leer lo que opina Ximena Garmendia que escribe también en SDPNoticias sobre muchos temas, pero principalmente sobre cosas que tienen que ver con la aviación.

Ximena Garmendia

Dice Ximena que muchos análisis de los que creen que esto es mala idea están hechos “con la tripa”. Habla sobre cómo ha aumentado el tráfico de carga debido a la pandemia y como la gran mayoría, sino es que todos los centros de distribución están más cercanos al AIFA que al AICM. Los cambios levantan todos los vicios que se tenían en la parte de carga del AICM y da la oportunidad de empezar con un borrón y cuenta nueva. Comparto esa opinión con Ximena, en lo del cabotaje pienso un poco diferente, pero eso es otro tema.

Algunos de los beneficios

Entonces ¿en que beneficia sacar la aviación de carga del AICM?

-Menos tráfico aéreo en la zona del AICM. Ese vuelo que pasa a las 3:30 am por encima de su casa iría al AIFA.

-Menos tráfico de vehículos de carga desde la zona del aeropuerto hasta la zona donde tienen los centros de distribución.

-Liberar las pistas del AICM para más operaciones de aviación de pasajeros.

-Disminuir el riesgo de aviones de carga que sobre vuelan la ciudad.

-Reducir la huella de carbón pues habría menos espera para aterrizar en el aeropuerto, centros logísticos más cercanos.

Capacidad del AIFA

Le pedí a la responsable de Comunicación Social del AIFA, Suly Ruiz, que me compartiera datos sobre la capacidad de carga del Felipe Ángeles y muy amablemente me mando estos datos:

La infraestructura del AIFA cuenta con una plataforma de carga con capacidad para la operación de 10 aeronaves clave “D” de forma simultánea. Es decir puede recibir a 10 aviones del tamaño de un Boeing 757 o 767, de un Airbus A300 o McDonnell Douglas MD- 11 y hacer operaciones de descarga al mismo tiempo.

Hay 12 recintos fiscalizados autorizados y 1 estratégico para procesar 423,000 toneladas de carga internacional y 3 almacenes para procesar 47,000 toneladas de carga nacional, anualmente.

En la zona de carga de la Aduana del AIFA se tiene representación de SENASICA, PROFEPA, Sanidad Internacional y COFEPRIS, con la intención de agilizar los trámites del despacho de mercancía.

La aduana número 50 tiene la tecnología e infraestructura más moderna además de personal capacitado que hacen que el despacho de mercancía de comercio exterior sea ágil y segura.

En la parte de apoyo logístico para las empresas transportistas el AIFA cuenta con estacionamientos, patio regulador y de traspaleo además de una zona comercial y de servicios.

La zona de carga está comunicada con la carretera federal México-Pachuca y Circuito Exterior Mexiquense. Estas vías tienen salida a la zona industrial de la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla, Hidalgo, corredores industriales del Centro y Sur de la República y a los puertos marítimos de Veracruz, Veracruz y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Los 90 días

Muchas de las empresas que utilizan el AICM como puerto de carga pensaran que es muy poco tiempo para hacer el cambio. Realmente cualquier tiempo que les den les parecerá poco si no empiezan con todos los tramites desde ahora. El cambio de central aérea involucra costos. Claro, cualquier “mudanza” involucra costos. Pero los beneficios que tendrá este cambio para todos los involucrados son mayores a los costos que pudieran tener las empresas involucradas.

Los que no quieren que se haga el cambio solo expondrán la parte de las operaciones aéreas del AICM, pero quitar la carga del AICM va más allá de eso. Solamente la reducción del tráfico de los alrededores del AICM harán la diferencia para los usuarios y para los mismos operadores logísticos.

Esperemos que los involucrados se pongan las pilas y hagan este cambio en 90 días o menos, será complicado, pero no imposible.

¿Usted que piensa?