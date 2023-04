En el enredado mundo de la Cofepris, dice AMLO que irán tras los negocios que tienen que ver con la cannabis que tienen vínculos con la familia del expresidente de México, Vicente Fox. A AMLO le parece sospechoso que personas relacionadas con Fox hayan obtenido esos contratos días antes de que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Fox y la Cannabis

El tema de la despenalización de la marihuana es impulsado por Fox por el interés que tiene en la inversión de los negocios que venden y distribuyen cannabis según lo que dice López Obrador. “Claro que es un interés económico, su Dios es el dinero”, dice AMLO sobre el tema.

Cuenta AMLO en la famosa mañanera que el director de la Cofepris detectó que ese organismo otorgó 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis a empresas vinculadas con la familia de Vicente Fox. Estos permisos se dieron faltando solo cinco días para que terminara el sexenio de EPN. López Obrador dijo que ya existe una investigación sobre estos hechos. Seguramente tendremos mas detalles sobre esto en las próximas mañaneras.

Fox responde

Imagino que Fox es un consumidor de la mañanera pues rápidamente contesto vía Twitter :

“LÓPEZ, UNA MENTIRA, MAS..... NO TENGO NINGUNA LICENCIA DE CANNABIS!! ERES UN PINOCHO, NARIZ LARGA Y MENTIROSO VONSTITUDINARIOO!! REVISA COFEPRIS ES TU PROPIA INFORMACIÓN”. Desconozco que es vonstitudinario, pero al parecer los comentarios de AMLO encendieron a Vicente Fox.

No sé que habrá entendido Fox y el porqué de su respuesta. Lo que es verdad es que sí tiene una sociedad con una empresa que distribuye productos derivados de la cannabis. Las tiendas se llaman Paradise y están instalados en varios estados de la República Mexicana. Si Fox brinco con lo que dijo AMLO puede que exista algo raro en el otorgamiento de permisos. O tal vez entendió que AMLO lo acuso de vender cannabis, no lo sé. Los comentarios de Fox luego son tan raros que no sabemos qué entendió.

Cofepris se concentra en lo banal y no en lo importante

Si hay algo turbio o no, qué bueno que se aclare, pero lo que realmente me preocupa es que la Cofepris ande persiguiendo cosas que tienen mas de 3 años que sucedieron, prácticamente al inicio del sexenio de la 4T y que no anden trabajando en el gran problema que se tiene con el surtido de los medicamentos del país.

Pongamos en la balanza el tiempo de Alejandro Svarch Pérez, director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿Cómo tiene tiempo para andar buscando lo relacionado con las tiendas de cannabis del expresidente Fox y no han resuelto la falta de muchos medicamentos? No falta tanto para que termine el sexenio y siguen faltando medicinas y sigue siendo complicado encontrar otras. Los permisos para la aplicación de ciertos medicamentos que ya llevan tiempo disponibles en el mercado no es la más ágil. Se cierran plantas de fabricación de medicamentos sin tener alternativas para surtir los faltantes producidos por estos cierres.

En una entrevista que le hizo Maribel Ramírez Coronel del diario El Economista a Sergio Tenopala Villegas, médico Anestesiologo y Algologo, se habló sobre la escasez de productos para controlar el dolor. Un ejemplo es el fentanilo que se utiliza para disminuir el dolor de los pacientes. Muchos pacientes que viven con dolor crónico o que ya están en cuidados paliativos sufren por dolor porque la Cofepris no da respuesta al desabasto de este tipo de medicamentos.

Hay una propuesta de AMLO para desaparecer el fentanilo médico con la intención de disminuir el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Suena lógico pero no lo es. El fentanilo en México es una sustancia controladísima por lo que el tráfico de esta sustancia es casi imposible. El fentanilo médico no tiene nada que ver con lo que se vende como estupefaciente en Estados Unidos.

La escasez de fentanilo médico ha traído grandes problemas a los pacientes que lo tomaban por indicación médica. Los pacientes están viviendo en un grito de dolor, literal.

Esperemos que la Cofepris se concentre en los desabastos de medicamentos que en andar buscando permisos de venta de cannabis. Ojalá no tenga que escuchar los gritos de un paciente en cuidados paliativos porque no le pueden dar una medicina que controle el dolor que siente en ese momento. Ojalá no tenga que usar uno de los medicamentos contra el dolor para poder controlar lo que siente después de una operación.

Es momento que la Cofepris se ponga a trabajar en lo importante y no en las florituras.