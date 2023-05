“El pasado me atrae, el presente me aterra porque el porvenir es la muerte.” GUY DE MAUPASSANT

Tuve miedo..., Es la verdad; miedo, sí, de ya no verla, miedo inmenso de perderla por toda una eternidad. Y preferí, no vivir, que no es vida la presente, sino acabar lentamente, lentamente, de morir. AMADO NERVO

Hay que saber leer las señales: AMLO está muy nervioso. Sobre ello escribí antes (https://www.sdpnoticias.com/opinion/el-atole-se-le-hace-engrudo/) y lo que sucedió ayer sábado en Coahuila solo lo confirma. A la 4t le aterra que la historia de esa entidad se repita a nivel nacional (ya no se diga lo que va a ocurrirle en el Estado de México… pero eso lo abordaré nuevamente más adelante en otro escrito).

Vamos por partes.

Morena busca desesperadamente asegurar la lealtad del PVEM y del PT como estructuras, como partidos. Tan es así que Mario Delgado anda amenazando con lo de la alianza rumbo al 2024 (el dirigente ya lo ha había hecho antes pero nunca tan abiertamente como ayer). Y es que, verán ustedes, resulta ser que Regeneración Nacional podría terminar necesitando más del Partido del Trabajo y del Verde que estos a aquel…

Por ahora, entonces, Morena abre la puerta a que… ¡Manuel Velasco del PVEM sea ya considerado corcholata! Eso sí, no terminan de darle el título ni a Monreal y menos a Fernández Noroña… López Obrador sabe de sobra que Velasco ni será el candidato presidencial elegido ni es amenaza, basta con ofrecerle un hueso medianamente razonable en el próximo sexenio; mínimamente —otra vez— la senaduría por la vía plurinominal. Ya se midió a Velasco y en la encuesta de MetricsMx que publica SDPNoticias no llega al 5% de las preferencias y no parece que vaya a crecer.

Este tipo de decisiones, no obstante, acarreará importantes costos a quienes suspiran por ser corcholatas y a todas sus huestes; otros —igual o más fundamentales que Velasco— tenían que haber sido tomados en cuenta, pero la desesperación de Morena para que la derrota de Armando Guadiana en Coahuila no sea tan contundente, le hicieron pactar de esa manera con el Verde.

A estas alturas, la 4t busca no quedar en un tercer lugar por debajo de Ricardo Mejía Berdeja, a quien Mario Delgado orilló a que saliera de Morena. Y no estaba difícil “convencer” al PVEM ya que este —fiel a su naturaleza— siempre termina vendiéndose al mejor postor.

La mañana del sábado, el ex gobernador de Chiapas, senador y amigo de López Obrador, y la actual dirigente del Verde, Karen Castrejón, orondos y satisfechos se presentaron en Coahuila con Mario Delgado para anunciar que su apoyo saltaba de candidato para ir con Guadiana. Como respuesta, y en pocas horas, Mario Delgado dijo que Manuel Velasco “tiene carácter de corcholata” y que se le tomaría en cuenta en las encuestas de Morena para el 2024. “Dando y dando…” o, bien, sacrificando y sacrificando. ¿Prometerá Velasco ser más abyecto y servil —que no servicial— que el resto de los corcholatos?

Poco importó que Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien había sido hasta ayer el candidato del Verde para la gubernatura de Morena, dijera: “No voy a declinar, en Coahuila no aceptamos las imposiciones del centro del país”. Total, la dirigencia de su partido ya había declinado; Manuel Velasco le levantó la mano a Guadiana y además llamó a sus simpatizantes en Coahuila a votar por este. Evaristo Lenin podrá continuar participando porque tiene la candidatura de la Unidad Democrática de Coahuila, pero ya no por el PVEM.

Pero vamos a lo que realmente importa (no porque Coahuila no importe, sino porque allí la victoria está ya más que cantada): este “sacrificio” realizado por la cúpula del Verde, sin tomar en cuenta a su candidato, tiene la intención de mandarle una señal muy directa a Marcelo Ebrard Casaubón . Sí, todo el show de este fin de semana fue una amenaza con dedicatoria a Ebrard: “Tendrás que sacrificarte por Claudia” (o, peor aún, por Adán Augusto). Algo así como un “te lo digo Lenin/PVEM para que lo entiendas Marcelo”.

Y es que el efecto dominó aterra al régimen hoy más que nunca. ¿A qué le teme AMLO? A que Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard se vayan por su cuenta al PT, al PVEM..., a Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado.

Repito lo que en otros escritos he expresado: la salida de la 4t de una de esas figuras podría ser manejable; el efecto cascada, la salida de dos o tres, ya no tanto. Lo que hicieran Noroña, Monreal y Ebrard pulverizaría las posibilidades de López Hernández e incluso de Sheinbaum (si bien el primer mandatario siempre tiene a los militares como último recurso para poner a todos esos en cintura… Lo digo en serio).

López Obrador vislumbra en el horizonte duros golpes a Morena. A toda costa buscará atajarlos. Por el momento, ayer sábado, Marcelo Ebrard finalmente aceptó acompañar a Guadiana en lo que fue el cierre de campaña de este último. El secretario federal había tenido reticencia de hacerlo, pues ¿quién quiere verse asociado a un candidato perdedor?

En ese evento, el canciller tuvo tiempo para dos cosas: (1) recibir la amenaza de su otrora gran amigo, Mario Delgado; (2) meditar si él tendrá que plegarse a los designios de López Obrador, hacer lo que hace Lenin —seguir como candidato mismo con el que era su propio partido pero en contra— o de plano optar por otro instituto político como hace meses hizo Ricardo Mejía yéndose como abanderado a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo.

A estas alturas ya no queda claro qué tanto el presidente López Obrador ha estirado la liga. Ya se verá. Por lo pronto, hay señales de alarma en el Movimiento. Muchas y claras.