La reiterativa conducta tendiente a mentir por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) ya se conoce más allá de nuestras fronteras. El propio Jefe del Ejecutivo se encargó en días pasados de crearse dicha fama ganándose un muy fuerte editorial y un cartón aún más agresivo publicados en el diario Chicago Tribune en donde tildan al mandatario mexicano de ser un líder “mentiroso y delirante”, después de que éste afirmara en la misma semana que “México es más seguro que los Estados Unidos” y que “en México no se produce fentanilo”.

El cartón firmado por Scott Stantis, exhibe una imagen del presidente tabasqueño parado sobre el mapa de la República Mexicana cubierto de pastillas azules mientras pregunta ¿Fentanilo? ¿Cuál fentanilo?

En tanto, “Las mentiras de AMLO sobre el fentanilo no salvan vidas”, fue el titular de la señalada publicación del pasado miércoles.

Chicago Tribune, considera que el comentario de López Obrador en torno al fentanilo está a la altura de la “gran mentira” de Donald Trump de que le robaron las elecciones presidenciales de 2020.

“Los célebres cárteles de la droga mexicanos han convertido la producción de fentanilo en una de sus mayores fuentes de ingresos. Una redada realizada en 2021 por el ejército mexicano en un laboratorio de Culiacán, la capital del estado mexicano de Sinaloa, reveló una operación que producía decenas de millones de pastillas de fentanilo al mes para el cártel de Sinaloa”, refiere el diario.

“Tal vez las mentiras de López Obrador sean una forma de desviar la atención del fracaso de su enfoque de ‘abrazos, no balazos’ en la lucha contra los cárteles. Después de su elección en 2018, López Obrador prometió a los mexicanos que podría erradicar los cárteles erradicando la pobreza. Puso en marcha una serie de programas sociales destinados a levantar a las masas empobrecidas de su país, con la esperanza de acabar con las causas profundas de la violencia de los cárteles”, añade la publicación.

No obstante, acota, “la política no ha funcionado en absoluto, y los cárteles han florecido en gran medida sin control. Cada año, la violencia de los cárteles se cobra la vida de miles de mexicanos, muchos de ellos estudiantes, políticos y periodistas. Con López Obrador, la tasa de asesinatos en México se mantiene en niveles casi récord. El número de laboratorios de drogas de los cárteles también se ha disparado con López Obrador”.

Y enseguida recuerda el secuestro de cuatro estadounidense en territorio de Tamaulipas el pasado 3 de marzo que culminó con el asesinato de dos de ellos, así como la tragedia ocurrida a la familia LeBarón, cuando nueve de sus miembros fueron asesinados en 2019, incluyendo seis niños.

Chicago Tribune duda que el presidente Joe Biden esté ejerciendo adecuada presión sobre su homólogo mexicano. Pero tampoco está de acuerdo en que usar el poderío estadounidense para combatir a los cárteles mexicanos -como proponen senadores de su país- sea la solución. Sin embargo, insiste en criticar la política de “abrazos no balazos” porque solo “se les da licencia (a los carteles) para aumentar la producción y el caos”

El editorial concluye: “No esperamos que López Obrador rectifique de repente y se convierta en un dechado de veracidad. Pero su negación de la producción de fentanilo en México hace doblemente difícil que Estados Unidos y su país colaboren en la erradicación de los cárteles. Puede que López Obrador esté intentando salvar la cara vendiendo más mentiras, pero desde luego no está salvando vidas”.

Hay que recordar que el enojo manifiesto en el país vecino del norte, se produjo luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que en México ni se produce ni se consume fentanilo, y aunque es cierto que los datos muestran un nivel mucho mayor de uso de sustancias y muertes por sobredosis en Estados Unidos, reportes oficiales muestran que el dicho del mandatario es falso y que sí circula esa droga en el país.

Esto, con el contexto de que el presidente reclamó a congresistas republicanos que presentaron un proyecto de ley para designar a los cárteles que trafican con fentanilo como grupos terroristas.

“Ya agarraron lo del fentanilo, que ‘es responsabilidad de México’. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos el problema? ¿por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos, los cárteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo y más a fondo?”, refirió.

Lo que no se entiende es que el presidente López Obrador mienta con tal descaro, a sabiendas de que enseguida quedará evidenciado su engaño, simplemente porque los números y los reportes están a la mano de cualquiera.

Por ejemplo, el pasado 15 de febrero la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) publicó un comunicado informando sobre el aseguramiento “de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo y el laboratorio con mayor capacidad de producción de metanfetamina en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

Cuatro días después, otro comunicado reportó el aseguramiento de un centro de manufactura de pastillas de fentanilo en Culiacán, donde se decomisaron 530 mil pastillas de posible fentanilo y 30 kilos de probable fentanilo en polvo.

Y en una conferencia matutina el 20 de julio pasado, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, informó sobre el decomiso de 568.13 kilogramos de fentanilo, lo que era entonces “el mayor aseguramiento que se ha tenido en fentanilo en la administración”, en un laboratorio también ubicado en Sinaloa.

En el cuarto informe de gobierno, la propia Sedena informó sobre el aseguramiento de 1 millón 736 mil pastillas de fentanilo, de septiembre de 2021 a julio de 2022.

Según una base de datos de la Secretaría, en respuesta a una solicitud de información, de 2017 a junio de 2022 militares habían asegurado al menos 14 millones de pastillas de fentanilo en el país.

El propio López Obrador en la conferencia del día siguiente mencionó que durante su gobierno “en el tiempo que llevamos es cuando más se ha confiscado fentanilo, seis toneladas”.

En cuanto a consumo, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y consumo de Drogas reportó sobre 2021 que “si bien el número de casos de uso de fentanilo que se registran son escasos, estos van en aumento y que se concentran primordialmente en la frontera con Estados Unidos, donde el uso de esta sustancia se ha convertido en una crisis de salud pública”.

En otro reporte del mismo observatorio “se indicó que en 2020 se realizó un diagnóstico para identificar el uso de fentanilo entre personas que demandaron tratamiento en centros públicos, privados y organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con este estudio exploratorio, entre 2013 al 2020 se detectaron un total de 122 casos en los que los usuarios reportaron haber consumido estas sustancias”.

La otra gran mentira de la semana emitida sin rubor alguno por Andrés Manuel, se registró el pasado lunes 13 de marzo, durante la conferencia Mañanera, cuando un reportero de un medio estadounidense preguntó al presidente tabasqueño sobre las alertas de viaje que emite la Casa Blanca a sus ciudadanos para que eviten viajar a 29 estados de la República, y en tono retador afirmó:

“Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad”, comentó e incluso hizo hincapié en el número de norteamericanos que han llegado a vivir al país en épocas recientes.

López Obrador dijo que las advertencias de viaje de Estados Unidos y los informes de violencia en México eran resultado de una conspiración de políticos conservadores y medios de comunicación estadounidenses para desprestigiar su administración.

“Esta es una campaña en contra México de estos políticos conservadores en Estados Unidos que no quieren que se siga transformando el país para bien de los mexicanos”. afirmó.

Y como en este tema también las estadísticas están por todas partes, el periodista Jorge Ramos, quien es titular del Noticiero de Univisión en Estados Unidos desde hace 37 años, no tardó en refutarle los dichos al presidente mexicano.

Jorge Ramos escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que mostró con datos el número de asesinatos en México en comparación de Estados Unidos, donde la población es mucho mayor.

“No es cierto que México sea ‘más seguro que Estados Unidos’, como dice @lopezobrador_”, indicó Jorge Ramos.

De acuerdo con las cifras mostradas por Ramos, “ En 2022 hubo 20 mil 200 asesinatos en EU, según el Gun Violence Archive, pero en México hubo 20 mil 968 homicidios dolosos ”.

No hay duda que Andrés Manuel sabe que México produce el fentanilo y también que el país bajo su égida es más inseguro que Estados Unidos.

Luego entonces cabe preguntarse ¿Por qué miente el presidente? ¿Es mitomanía o solo cinismo?

*con información de medios

