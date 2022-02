AMLO anunció que se subiría a un avión del Ejército, pero algunos no se enteraron

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abordó un avión del Ejército mexicano este viernes 18 de febrero para trasladarse de Ciudad Juárez, Chihuahua, a Piedras Negras, Coahuila.

Ayer, en su conferencia mañanera desde Tijuana, AMLO anunció que en su gira de este fin de semana utilizaría helicópteros y un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para sus traslados, esto debido a que los vuelos comerciales disponibles no cubren las rutas que necesita.

No obstante, la tarde de este viernes “los de siempre” iniciaron una serie de ataques en contra de AMLO por subirse un avión Grumman Gulfstream G550 de la FAM.

A casi un mes de la inauguración del Aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA) de Santa Lucía, los adversarios del presidente están concentrados en opacar el magno evento con cualquier situación que pueda generarle “mala prensa” al nuevo aeropuerto.

AMLO no viaja en “avión privado”

AMLO en la mañanera del 18 de febrero de 2022 (Especial)

Además, aprovechan para tratar de manipular la opinión pública al considerar que la aeronave de la FAM es un “avión privado”, y que AMLO juró nunca subirse a un avión privado.

A estas alturas ya resulta absurdo tratar de sacudir al presidente con supuestas contradicciones en sus principios y convicciones. AMLO se ha mantenido transparente en los medios que utiliza en su día a día, además de que sus fotos en vuelos comerciales se han convertido en una estampa cotidiana.

Pese a que recientemente se han registrado eventos que ha impactado en la popularidad del presidente, AMLO no tiene por qué engañar a los ciudadanos ni esconderse si usa un avión militar para cumplir con su gira.

El presidente está entrando en el último tramo de su gobierno y su principal motivación es completar la Cuarta Transformación del país. Aún en tiempos cuando la pandemia se encontraba en su pico, AMLO ponía en riesgo su salud para trasladarse a distintos puntos y supervisar obras o la implementación de sus programas del bienestar.

Es claro que AMLO no descansa en su misión y muchas veces sus tiempos no coinciden con la oferta de las aerolíneas comerciales. Pese a lo que muchos creen, AMLO no tiene nada que esconder y sí mucho en lo que trabajar.

Hacemos un llamado a los conspiracionistas profesionales a estar más atentos a las noticias y no andar difundiendo como “exclusiva” algo que el mismo presidente anunció. Las vuelos comerciales seguirán siendo la prioridad y hasta ahora nadie se ha bajado de ese tren-avión que representa la 4T.