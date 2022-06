Te das cuenta cuan amolado está tu partido cuando alguien como El Trampas, alias, Roberto Madrazo, quiere dar clases de ética y moral a las pocas huestes de su partido, utilizando sus débiles guantes y golpeando al costal político del momento, Alito Moreno, no contaba con el rabioso tono en el que le contestaron en redes sociales. “SÓLO APRENDIENDO DEL PASADO”… la misma frase suena ridícula, pero no descabellada, viniendo, siendo escrita por uno de los peores priistas, el mismo MADRAZO que sugería a Vicente Fox acabar definitivamente con AMLO, siendo el ahora presidente, aún candidato…

Por el bien del partido y de México @alitomorenoc debe dejar la dirigencia del #PRI para dar inicio a una dirigencia de consensos. Se debe convocar a la asamblea nacional para elaborar una nueva propuesta competitiva. Sólo aprendiendo del pasado, el PRI puede aspirar a un futuro. — Roberto Madrazo (@RobertoMadrazo_) June 8, 2022

Roberto olvida; aprendiendo de ese pasado es como Alito Moreno llegó a donde se encuentra, las viejas mañas del priismo rancio, las cadenas de corrupción fueron traídas, las marrullerías conocidas por todos tarde temprano tenían que caducar, es parte es la que no entienden y la que algunos priistas nuevos, —Sí, los hay aunque usted no lo crea— reclaman a los viejos priistas que no dejan hablar y actuar a la sangre nueva…

Algunas vez Peña Nieto habló de las nuevas caras, del nuevo priismo, donde enumera en una lista, en ella aparecía Alito Moreno, al cual le pregunte directamente sobre el hecho y lo negó categóricamente, prácticamente deslindandose de Peña Nieto, hoy vemos y escuchamos que esa era su realidad, que está a la par de Javier Duarte, Roberto Sandoval, César Duarte, Aristóteles Sandoval, Roberto Borge y los que se vayan sumando a la lista.

¿Pero realmente puede haber ideas revolucionarias, nuevas y en pro de un pueblo pobre en un joven que creció viendo a sus padres o tíos o jefes, robar a manos llenas a quien se pudiera? Yo realmente lo dudo

Alejandro Moreno, la representación fiel del priismo

Alejandro Moreno Cárdenas, puede ser la representación fiel del actual priismo, los audios presentados al público por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, son un retrato fiel del actual tricolor en las varias décadas mamando la ubre del poder, sintiéndose la casta aparte, esa que llegó para gobernar y meter en cintura a los indios rascuaches que no saben y no entienden de política, como bien lo gritaba a voz en cuello Alito Moreno al hablar de Andrés Manuel López Obrador, cuando el tabasqueño estaba en campaña, el pueblo tiene memoria.

“OBRADOR EN CAMPECHE VA ENCONTRAR LA HORMA DE SU ZAPATO” Alito Moreno

La carta enviada el día de ayer a MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN y ventilada en sus redes sociales a todos los medios de comunicación, no es más que la búsqueda de un paliativ a lo que él mismo ha provocado, lo irrisorio del discurso estridente pero monótono al que se acostumbró, y que retrata el mismo discurso cantado por décadas, donde en apariencia enarbola la bandera de la democracia pero entre líneas lleva el autoritarismo que ha sido su firma. Acusar de “celada pseudoperiodistica” y de “poco más de una hora para contestar tres preguntas solamente”, así como no mostrarle al reportero que lo entrevista, es totalmente ridícula…

En algún momento de la historia el discurso vano del priismo abogaba por acabar con el cacicazgo político, eso era solo en el discurso inverosímil, engañabobos que desde una tarima arengaban con aras de ganar incautos, el verdadero cacicazgo y las marrullerías electorales siguen vigentes como lo acabamos de presenciar en Durango y Aguascalientes, faltos de agudeza perspicacia y buscando la permanencia recurrieron a las maniobras de sobra conocidas.

Fueron prueba de lo anterior lo visto en la elección pasada, donde en algunas casillas ni siquiera los mismos representantes del PRI votaron por su partido, esto debiera dar una idea clara de lo que sus gestiones están representando y con ello tomar decisiones acorde, pero no, la burbuja creada en torno a si les impide ver con claridad sus panoramas y realidades.

Alito Moreno ha tenido que aliarse con el PAN para mantenerse relevantes

Muy lejos quedan como oposición, ¿dónde quedó su ideóloga y activismo político? Al partido mayoritario, MORENA, poco debe importarle los manotazos de ahogado que en estertores mortales está dando el otrora partido hegemónico, y obviamente no hará nada para fomentar una verdadera oposición y no la caricatura en ruinas que cada día se presenta, habiendo tenido que aliarse al PAN para poder tener un poco de fuerza política, cosa que los verdaderos priistas no perdonan.

El análisis de la situación actual es ineludible para los priistas, la exigencia a sus actuales líderes debe llegar desde todos los confines, sobretodo los que atinan a darse cuenta que las batallas librándose al interior de su partido, ese fuego amigo, hace más daño, que deben sacrificar algo con propósitos estrictamente partidarios, y no al estilo del Trampas, Madrazo, que busca pescar en río revuelto.

Por el lado contrario, MORENA, no debe dejar pasar esta oportunidad de experimentar en cabeza ajena, un partido en pañales donde los bloques “monrealistas” y “delgadistas” buscan acarrear agua para sus tinajas personales, deben ser parados en seco o en muy poco tiempo llegarán fracturas peores que las tricolores en estos momentos, tanto Ricardo como Mario deben aceptar que están faltos de material presidenciable y que su actuar solo vulnera lo que debieran ser cimientos fuertes del partido en el poder, ese poder sustentado en el obradorismo que el 2024 pasará a la historia, luego entonces es el momento de lograr fortaleza y fraguar la logrado.

El momento de ver las barbas del vecino remojar…