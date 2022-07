Leí en Milenio, en la columna de Carlos Puig, que Morena ha convertido en una verdadera vacilada la selección de su candidato o candidata a la gubernatura del Estado de México. Es la verdad: con 67 aspirantes no puede concluirse otra cosa.

¿Qué va a hacer Morena para elegir al bueno o a la buena para la candidatura? Primero una encuesta de reconocimiento para depurar la larga lista. Después de este primera selección, quedarán “seis o siete” finalistas, según dijo Mario Delgado, dirigente de Morena. ¿Por qué seis? ¿Por qué siete? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no ocho? ¿Por qué no tres?

Tiene razón el señor Puig: qué relajo. Ante semejante falta de seriedad, no será una sorpresa si Morena pierde en el Edomex.

Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera, las aspirantes del PRI con mayores posibilidades, seguramente se carcajean cuando leen la siguiente lista de 50 hombres y 17 mujeres tan inocentes que se sintieron con capacidad de gobernar el Estado de México y que, cuando se les mande al diablo, generarán numerosas grietas en la unidad morenista mexiquense:

1.- Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez

2.- Francisco Javier Juárez Mireles

3.- Josefina Sedano Sotelo

4.- Jesús José Hinojos Silva

5.- Fernando Reyes León

6.- Delfina Gómez Álvarez

7.- Miguel Castañeda Sereno

8.- Jorge Pérez Lázaro

9.- Jesús Ambrosio Maldonado

10.- Armando Navarrete López

11.- Ángela Reyes Arista

12.- Luz Ma. Hernández Bermudez

13.- Rodrigo Humberto Vidal López

14.- Juan Manuel García Rizo

15.- Obed Ismael Hernández Ortiz

16.- Jorge García Díaz

17.- César Soto Morales

18.- Feliciana Olga Medina Serrano

19.- Ricardo Salazar Estrada

20.- Mariela Gutiérrez Escalante

21.- Luis Fernando Vilchis Contreras

22.- Ubaldo Jaime Gutiérrez Nieto

23.- Guillermo García González

24.- César Arturo Martínez Pérez

25.- Horacio Duarte Olivares

26.- José Alejandro Pérez Vazquez

27.- Juan José Deorta Camacho

28.- Higinio Martínez Miranda

29.- Luis Daniel Serrano Palacios

30.- Alejandra Peralta León

31.- Juana Jaramillo Tapia

32.- Álvaro Honorato Nájera

33.- María Guadalupe Noria Martínez

34.- Pablo Jesús García Hernández

35.- Denia Elizabeth Honorato Rodríguez

36.- Angghy Arturo De la Cruz Lima

37.- Liliana Reyes Díaz

38.- Francisco Rodríguez Sotelo

39.- César Fernando Galvez Alba

40.- Juan Lauro Castellón Huerta

41.- Cayetano Castro Pacheco

42.- Eric Edgar Miranda Esquivel

43.- Juan Carlos Borges Choc

44.- Brandon Lemus Díaz

45.- Rocío González Hernández

46.- Moisés Cuevas Guadarrama

47.- Pedro Mario Zenteno Santaella

48.- Aranza Salem Vazquez Lugo

49.- Inés Flores Flores

50.- Luz Alicia Garcés Flores

51.- Edgar Miguel Jiménez Govea

52.- Javier Hidalgo Flores

53.- Jared Niza Urzua

54.- Abimael Hortiales Maqueda

55.- Alejandro Mesina Ginera

56.- Hilda Ramírez Mota

57.- Juan Manuel López Sánchez

58.- Juan Hugo de la Rosa García

59.- Víctor Manuel de Paz Ávila

60.- Hildegardo Bacilio Gómez

61.- Alejandro Santillana Paz

62.- Jonathan Arturo Portillo Tapia

63.- Patricia Carpio Ramírez

64.- Manuel de Jesús Tovar Soria

65.- Juan José Méndez Bocanegra

66.- Héctor Rubio Garrido

67.- Adolfo Cerqueda Rebollo