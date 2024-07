Siempre leo o escucho a los críticos de la 4T. Uno de los más duros es el publicista Carlos Alazraki. ¿Dije crítico duro? Más bien durísimo: suele utilizar palabras excesivamente fuertes —es su derecho— para cuestionar a la presidenta electa Sheinbaum y al presidente López Obrador.

Alazraki me simpatiza. No me cuesta trabajo estar en desacuerdo con él, pero platicamos bastante a gusto. Él ha opinado acerca de una de las preguntas del tracking ClaudiaMetrics: la de si Claudia Sheinbaum debe seguir con las mañaneras de AMLO o no.

Para Alazraki, si Claudia implementara un modelo de comunicación parecido al de Andrés Manuel, ella cometería un grave error porque “confirmaría que es un clon”. Desde luego, no estoy de acuerdo, pero respeto lo que el publicista dice.

Según Alazraki, copiar el estilo tan peculiar de comunicar de AMLO llevaría a que la gente lo comparara con Claudia, y esto no favorecería a la presidenta electa porque ella no tiene ni el carisma ni la personalidad ñera del presidente López Obrador.

En el tracking ClaudiaMetrics la gente entrevistada piensa de otra cosa: la mayoría prefiere que Sheinbaum siga con las mañaneras. Ni hablar.

Considera Alazraki que la presidenta Sheinbaum no tiene capacidad para aguantar 15 horas a la semana hablando, como lo hace AMLO, de toda clase de asuntos sin aburrir al público.

Alazraki asegura que Andrés Manuel demostró en estos 6 años que no es un estadista, sino un ñero, esto es, un cuate de la raza, diría El Bronco: el ñero de las mañaneras.

En México ñero significa amigo íntimo, compañero inseparable. En efecto, Andrés Manuel ha sido el compañero inseparable del pueblo: es la verdad. Si AMLO, como dice Alazraki, no actuó como estadista, quizá se deba a que ha sido algo más: un hombre del pueblo que llegó al poder para ayudar a su gente. Es mi opinión, que desde luego no coincide con la del prestigiado publicista.

Para Carlos Alazraki, experto en marketing, AMLO en todo momento supo identificar a qué segmento de la población se dirigía, y logró conectar con su público.

¿Podrá hacerlo Sheinbaum? Alazraki cree que ella, si se aplica, puede llegar a ser una estadista. Pero Claudia, sostiene el publicista, jamás será una ñera, la amiga de todo el mundo: Sheinbaum no podrá ser nunca la ñera de las mañaneras. Interesante tesis que puede, o no, ser cierta.

Alazraki le recomendaría a Claudia alejarse totalmente del estilo de comunicación de AMLO. Pero, claro está, la presidenta Sheinbaum, como reconoce el publicista, hará en la presidencia de México lo que ella considere que deba hacer.

Entonces, si obedece a los mexicanos y a las mexicanas, Sheinbaum probablemente continuará con las mañaneras, como se lo pide en el tracking diario ClaudiaMetrics más del 50% de nuestra sociedad.

La gente, resulta clarísimo, de plano no coincide con las opiniones de los críticos de la 4T. ¿Quién se ha equivocado más veces? Los críticos, creo.

El New York Times y las mujeres

En política interna hay una clara división de opiniones entre el pueblo de México y la comentocracia. Pero el consenso es posible, como lo demuestra la unanimidad relacionada con las elecciones presidenciales de Estados Unidos: prácticamente todos los mexicanos y todas las mexicanas deseamos el triunfo de Kamala Harris y la derrota de Donald Trump.

El problema radica en si la sociedad estadunidense está preparada para decir NO al patriarcado. Esta duda la tuvo mucha gente cuando el nombre de Claudia Sheinbaum empezó a escucharse ligado a una frase: favorita para ser candidata presidencial de Morena. La respuesta de muchos millones de votantes fue que la sociedad mexicana estaba más que preparada para elegir a una presidenta.

Hoy en Estados Unidos la comentocracia se hace la pregunta. El mejor ejemplo es un artículo del New York Times del 22 de julio de 2024: “Mucho ha cambiado para las mujeres desde 2016. ¿Qué significa eso para Kamala Harris?”. Se trata de un texto bastante amplio redactado por tres mujeres y un hombre: Patricia Mazzei, Jenna Russell, Christina Morales y Richard Fausset. Sintetizo enseguida tal reportaje: