Las dos principales armadoras de aviones compiten desde hace ya varios años. La francesa Airbus y la norteamericana Boeing son desde hace tiempo rivales aeronáuticos, en la permanente búsqueda de modelos de avión que tengan más y mejor aceptación en el gusto de sus principales clientes: las líneas aéreas.

Ambas han tenido mucho éxito, pero eso no exenta a estos famosos fabricantes de aviones de haber sufrido uno que otro descalabro en esta carrera que mantienen por posicionarse una frente a la otra.

Sin lugar a dudas el inconcluso conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha traído consigo una serie de complicaciones, al igual que la pandemia de Covid, de la que todavía se sienten sus estragos.

Con todo eso, tanto Airbus como Boeing siguen compitiendo por ver cuál es la preferencia de las aerolíneas, y en esta carrera podemos decir que la delantera este año la va ganando la gala Airbus.

Entre los meses de enero y agosto del presente año, pudo colocar 433 equipos, lo que significa 51 aviones más con respecto al año pasado. Boeing por su parte, durante el mismo periodo, solo pudo colocar 344 aviones .

¿Cuáles son los aviones que piden las aerolíneas?

Por parte de Airbus, los modelos que más solicitan las líneas aéreas son los A220-300, los A319neo, A320neo y A321neo, cuya característica principal es que son verdaderos “caballitos de batalla”, aviones de cabina estrecha (o pasillo único como también se conocen), que funciona perfectamente para vuelos de corto y mediano alcance, con significativos ahorros en materia de combustible. Esto los hace muy atractivos y los preferidos de las aerolíneas para “incorporarlos” a sus flotas.

También se han realizado entregas del modelo A330-900, A350-900 y A330-1000. Aquí el asunto es distinto, pues este tipo de aviones son de doble pasillo o cabina ancha, que se utilizan para cubrir rutas de mediano y largo alcance.

En el mes de agosto de este año, Airbus colocó en 34 aerolíneas 52 aeronaves, que son 13 más que en agosto de 2022. Sin embargo, para septiembre tiene un pedido por 117 aeronaves.

Ahora, en el caso de la fabricante norteamericana Boeing, podemos preguntarnos ¿cuáles son los modelos de avión que más le solicitan?

Comencemos con su avión más grande el B787-8, B787-9 y B787-10 Dreamliner, este modelo de avión lo maneja Aeroméxico y lo utiliza para sus vuelos transoceánicos, tanto para los que van a Europa , como los destinos en el continente asiático. Es el modelo favorito de muchas líneas aéreas, un avión eficiente, de doble pasillo o cabina ancha, ideal para vuelos de mediano, pero sobre todo de largo alcance.

Otro modelo que también piden las líneas aéreas es el B777F, también de cabina ancha, muy atractivo para realizar vuelos de mediano y largo alcance, que podemos encontrar en líneas aéreas como Emirates, Air France, British Airways, Singapore Airlines, Qatar Airways, entre muchas otras.

Y la estrella de la corona de Boeing, con todo y sus abolladuras, el B737MAX, el caballito de batalla. Este avión que ha sufrido varias desventuras precisamente por esta carrera que mantiene con Airbus.

La armadora estadounidense consiguió que la Agencia Federal de Aviación norteamericana (FAA, por sus siglas en inglés), les permitiese auto certificarse, y los resultados fueron dos accidentes mortales.

Habrá que enseñarle a los “gringos” de la Boeing el dicho: “más vale paso que aguante, que trote que canse”, porque por sus prisas tuvieron que bajar sus aviones, los MAXES como les decimos de cariño en la aviación, generando grandes pérdidas, y lo peor, desconfianza con los potenciales clientes, esto es, con las líneas aéreas.

En el mes de agosto Boeing logró colocar 35 aeronaves, el mismo número que entregó en agosto de 2022. Y para septiembre tiene pedidos 45 aviones.

Recordemos que han anunciado que la “nueva” Mexicana de Aviación comenzará a operar con aviones Boeing, con el modelo B737-800, con configuración de clase única, como los que maneja la aerolínea de bajo costo Southwest. No, no van a utilizar los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) como en algunos medios han especulado.

Pude disfrutar de la transmisión que hicieron del desfile aéreo el pasado 16 de septiembre gracias a los varios amigos que tengo dentro del mundo aeronáutico. Ellos iban a bordo de estas aeronaves, que tienen una configuración de dos clases: ejecutiva y turista, muy diferente a los aviones que operarán con la marca Mexicana.

Si me lo preguntan, yo prefiero los modelos de avión de la Airbus; quizá porque volé en ellos, y me enamoré de lo cómodos que son para trabajar. Sí, hablo como tripulante, pero sé que al ser aviones con pasillo más ancho, también son más cómodos para los pasajeros; bueno… Siempre y cuando no los configuren en clase sardina.