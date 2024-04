“Nadie tiene más posibilidades de caer en el engaño que aquel para quien la mentira se ajusta a sus deseos.” JORGE BUCAY

“Quien te timó una vez, jamás le has de creer.” DICHO

¡Pobres los habitantes de la Ciudad de México! De por sí no hay agua suficiente y ahora, en dos alcaldías en específico (Benito Juárez y Álvaro Obregón), la poca agua que llega huele a insecticida y a gasolina, además de tener una consistencia un tanto cuanto… grasosa.

Ciudadanos de la Benito Juárez, de manera específica en ocho colonias, reportaron al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) que el vital líquido estaba llegando con un olor peculiar (el agua debería ser incolora, inolora e insípida). En términos llanos: el agua potable que están recibiendo en sus casas les genera desconfianza.

Los vecinos afectados solicitaron que se realizaran los estudios necesarios para saber qué tiene el agua. Y SACMEX acudió y tomó muestras para corroborar si existía una “mala calidad” del agua. Realizó el levantamiento domiciliario en cinco pozos y un tanque de distribución de la zona para su análisis.

Dichas muestras fueron evaluadas por el Laboratorio Central de Control de Calidad de Agua —perteneciente al mismo organismo— y los resultados presentados a la ciudadanía señalan que “el agua es apta para el consumo humano, cumpliendo con la NOM-127-SSA1-2021, descartando presencia de algún hidrocarburo o solventes en la misma”.

¿Estamos ante el típico caso de los ‘otros datos’ gubernamentales? Los habitantes de esas demarcaciones lo creen así. De hecho, ahora mandaron muestras de agua a laboratorios privados especializados, pero estos les entregarán resultados hasta dentro de diez días…

El gobierno de la CDMX dice que ya atendió el tema de la calidad del agua, a pesar de no se ha eliminado el olor ni la consistencia en el agua como ya he comentado. Creo, pero quizá me equivoque, que sacar muestras y decir que el agua está bien cuando huele mal, no es atender de todo el problema… 27 reportes recibidos en menos de 24 horas; 24 de ellos en un polígono muy específico.

Medios de comunicación que han acudido a la zona afectada, corroboran que efectivamente existe un olor a combustible. ¿La prensa está en contra del gobierno de la Ciudad de México? Quizá en la mañanera se diga que es así.

De cara a debates electorales presidenciales y de la capital, convendría dar mayor atención al problema... La salud de miles de habitantes —y de votos también— está en juego… ¿O será que Morena ya da por perdidas esas alcaldías?

Giros de la Perinola

1.- A menos de ocho kilómetros de Palacio Nacional, los vecinos se encuentran sufriendo por el agua. El presidente López Obrador, sin embargo, está más preocupado en engarzarse en pleitos diplomáticos con otros países...

2.- Clara Brugada compartió en “X”una publicación presumiendo el Estadio Azteca. Mas la foto que difundió era de otro recinto. Ya borró su mensaje, pero caben las preguntas: ¿quién le lleva sus redes sociales que no conoce el Azteca? O ella, queriendo ser jefa de gobierno de la CDMX, ¿no conoce el tan icónico ‘Coloso de Santa Úrsula’?

3.- Con el obradorismo, otros datos y ahora también otros nombres, términos, diccionarios... Resulta que este sábado se reportó un incendio en la plataforma marina Akal Bravo, de Pemex, en la Sonda de Campeche. Tanto Petróleos Mexicanos como el gobierno de estado del sureste informaron que se trató de un CONATO de incendio… ¡Ah, caray! Algo así como el no DESCARRILAMIENTO del #TrenFalla…