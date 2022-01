Aerala, ¿despegará de Santa Lucía?

El mundo de aviación es vertiginoso, y cuando surge una noticia importante en el sector, la información fluye igual de rápido, aunque de manera velada o discreta. Por eso debemos estar muy atentos al leer, para poder asimilarla correctamente.

Ayer, el editorial “Capitanes” de Grupo Reforma, nos informó de una nueva aerolínea, en vías de nacer, de la mano de José Luis Garza Álvarez, quien fuera director general de Interjet entre 2004 y 2019.

Inmediatamente comienza la cacería de información, cruzarla y confirmarla. En primer lugar, mencionaré que tal aerolínea ya cuenta con una página oficial en internet, indicando que está “en construcción”, y se lee un “Próximamente”. Hay tres rubros dentro de la página: servicios, rutas y atención al cliente, pero eso es todo.

Por otro lado encontramos la información citada por Forbes México, de que dicha aerolínea fue creada en octubre pasado con la finalidad de prestar sus servicios como transporte de pasajeros, carga y correo. De acuerdo con ellos, la aerolínea planea arrancar con 15 equipos y fuentes cercanas me informan que operarán desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya que incluso tuvieron su recorrido por las instalaciones de este.

¿Quién es José Luis Garza Álvarez? Según la información proporcionada por él mismo a la red Linkedin, es Presidente y fundador de JLG Soluciones, y se describe a sí mismo de la siguiente manera:

“Soy un experimentado ejecutivo (71) con amplia experiencia y capacidad demostrada creando valor económico tangible. Además de obvias competencias ejecutivas de alto nivel, poseo habilidades en Finanzas, Banca de Inversión y Consultoría de Negocios.” José Luis Garza Álvarez

En el mismo sitio podemos observar su trayectoria, que dibuja a un experto en el tema aeronáutico. O sea que no es ningún improvisado que quiere jugar con avioncitos. De 1988 a 1991 trabajó para la recién nacida Aerovías de México, que sustituyó a Aeronaves de México después de su quiebra en 1988; eso sí, conservando el mismo nombre comercial con el que todos la conocemos al día de hoy: Aeroméxico.

De 1991 al año 2018 fue Presidente y fundador de G.A. Asociados, S.C., y a partir del 2004 hasta el año 2019, como señalé, fue CEO de Interjet. Gran parte del crecimiento y la bonanza de la aerolínea son responsabilidad de este hombre. Cuando dejó el cargo, su lugar lo ocupó William Shaw, otro empresario que hoy ya tiene una aerolínea de bajo costo operando en Colombia, y fue considerado en septiembre de 2021 -también por Forbes- como “el rey de las aerolíneas de bajo costo”.

En la conferencia de prensa de las mañanas, el reportero de SDP Noticias habló sobre el tema de la nueva aerolínea, que ya había trascendido en medios de comunicación, preguntándole de manera directa al presidente si tenía conocimiento. Andrés Manuel López Obrador respondió que no tenía información. Hagamos un breve paréntesis, ¿dónde está la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes?, ¿acaso no debería de informarle al presidente las solicitudes que se le hagan a esta Secretaría? Recordemos que en este país ninguna línea comercial puede volar si no cuenta con la concesión otorgada por el estado. Fin del paréntesis.

El Presidente mencionó que, de lo que sí tenía conocimiento, era de la integración de un grupo de inversionistas que han estado trabajando con los ex trabajadores de Mexicana de Aviación, opinando que ve bien la asociación de estos grupos de empresarios con los trabajadores, para la creación de una nueva línea aérea, incluso varias. Llegando a declarar que los pronósticos para la aviación se ven positivos.

Aquí es donde hay que ir con paso cauteloso. En efecto, la recuperación -aunque lenta- se está dando en el sector aeronáutico y se vislumbra que el turismo será una de las industrias que explotará de manera exponencial cuando la pandemia llegue a su fin, y se requerirán medios de transporte; definitivamente el aéreo verá un crecimiento sostenido.

Sin embargo, la nueva aerolínea, registrada desde el 26 de octubre del año pasado ante el IMPI, genera muchas expectativas, y comenzamos a cerrar la brecha de las especulaciones dentro del mundo aeronáutico; como fichas de ajedrez se comienzan a acomodar, permitiéndonos ver con más claridad el juego en el tablero.

Llamado la atención que en la conformación de Aerala, José Luis Garza no va sólo. Una nota de Fórmula mx, refiere que los apoderados legales de la nueva compañía son viejos conocidos, pues algunos de ellos trabajaron para Interjet:

Francisco Javier Licea Ventura, director de Administración,

Carlos Núñez Brambila, ex director de Proyectos,

María Estela Moreno Sotelo,

Víctor Hugo Pérez Baez, ingeniero aeronáutico del IPN,

Edvin López Mendoza, consultor aéreo,

Fidel Adrián Pineda Bedolla, ex director de Tecnología,

Karen Gabriela Álvarez González,

Christian Antonio Carrillo Alvarado y

Jonathan Bryan Rodríguez León.

Seguimos pisando tierras arenosas, y es que no podemos olvidar, ni perder de vista a otros importantes actores. Por un lado tenemos la creación de una aerolínea chartera, de carga y de venta de boletos, integrantes de la Cooperativa de Mexicana, que antes de nacer ya se encuentra dividida porque los sindicatos de sobrecargos y de tierra (que no iban a tener cabida) se las ingeniaron para extender sus tentáculos y actualmente se encuentran manipulando el Consejo de Administración recién creado.

Por otra parte, el inversionista interesado en asociarse con los cooperativistas es nada menos que Altán Redes, de Salvador Álvarez, cuya empresa se encuentra dentro de un Concurso Mercantil, y que no ha llegado a cumplir ni el 70% de cobertura de telefonía e internet en pequeñas localidades que había prometido, por lo cual el ITF le otorgó una prórroga para ello.

Dos datos duros que vuelven complicada la salida al mercado de la aerolínea a cargo de los ex trabajadores de Mexicana de Aviación. Pero no es el único actor al que debemos de observar. Mención aparte merece Aeromar.

Pilotos y sobrecargos prorrogaron hasta el 2 de febrero su estallamiento a huelga. La crisis de Aeromar se remonta al año 2017, en el que tenía todo para asociarse con Avianca; el sindicato de sobrecargos fue un actor fundamental para que no se concretara el acuerdo. El Secretario General de ASSA, Ricardo Del Valle, planeó el “robo” de 44 sobrecargos de Aeromar, diciéndoles que era su oportunidad para volar en una aerolínea más grande (Aeroméxico).

Se las llevó de un día para otro, dejando casi colapsada la operación de la pequeña aerolínea. En su momento el Secretario General de ASPA, le reclamó las prácticas desleales usadas por Ricardo Del Valle. Ahora, tanto pilotos como sobrecargos tienen en puerta un emplazamiento a huelga. Nos consta, y así lo ha dicho el Presidente en La Mañanera, que los pilotos han trabajado arduamente en conseguir inversionistas para Aeromar -aunque ese no sea su trabajo- con la finalidad de mantener sus fuentes de empleo.

La noticia de esta nueva aerolínea, en medio de la crisis de Aeromar y el año que tiene sin operaciones Interjet, son el caldo perfecto para que podamos ver el nacimiento de una nueva empresa de transporte aéreo, que por la información recopilada, va en serio, aunque como ustedes pueden ver, todavía hay muchas nubes negras en el horizonte.

Dicen que “del plato a la boca, se cae la sopa”. Estaremos atentos a la información que se vaya generando. No pierdo esta oportunidad para, de nueva cuenta, solicitarle al titular del poder ejecutivo que coordine sus esfuerzos con Arganis, que en este río revuelto se ha visto… ausente, por decirlo de una manera eufemística.