“Una disculpa por el retraso, fue involuntario, porque la senadora Xóchitl Gálvez ya me dijo que iba a tardar más en el saludo a todos y cada uno de ustedes que en la glosa del informe…” Adán Augusto López Hernández

De esta manera y de forma jocosa, es como da comienzo a la lectura de la glosa del cuarto informe de gobierno, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en su comparecencia anual, para el análisis del IV informe de Gobierno ante el Senado de la República…

“A esta legislatura le ha tocado vivir tiempos muy complejos que es indispensable analizar a profundidad a fin de formular y aplicar los cambios a nuestro marco jurídico para atender realmente las causas de nuestros grandes problemas nacionales; desde el gobierno de la cuarta transformación estamos plenamente conscientes de que hoy en México se expresa con una claridad sin precedentes, dos posiciones políticas que tienen una visión diferente. Durante 36 años se puso en marcha un sistema que dejó al libre mercado la capacidad de orientar los destinos de la nación, se buscó de las privatizaciones de los trabajadores y de los recursos naturales abriendo una enorme brecha entre ricos y pobres y una gran inconformidad social que tuvo como consecuencia la manifestación pacífica y democrática por la transformación de la vida pública del país…” Adán Augusto López Hernández

Los variados temas, contextos y necesidades fueron siendo enlistados, los mismos que después serían tomados por los senadores para refutar o refrendar, dependiendo de los intereses de cada bancada…

> Los tres Poderes de la Unión tenemos la responsabilidad social de ensanchar los caminos del diálogo y la negociación…

> Estamos aquí intercambiando opiniones y poniendo en la mesa de debates nuestros más sólidos argumentos, sin diatribas ni descalificaciones personales…

> En un marco de mutuo respeto, promover una comunicación fluida entre la Administración Pública Federal y los poderes de la Unión…

> Crisis sanitaria por la pandemia, casi superada…

> Precios de energéticos mantenidos ante la crisis económica agudizada por la situación entre Rusia y Ucrania…

> Atracción de inversiones extranjeras…

> Sin déficit presupuestal y sin endeudar al país…

> Impulso del desarrollo económico sustentable, sostenible, justo e igualitario…

> Fortaleza y compromiso del Gobierno…

> Poder Legislativo, 401 nuevos nombramientos de servidores públicos propuestos por el Poder Ejecutivo Federal, para su ratificación…

>112 decretos de Reformas al Marco Jurídico, en el Diario oficial de la Federación…

> La oposición a la iniciativa de Reforma Constitucional en materia eléctrica en la Cámara de Diputados…

> Resolución por mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre La Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en marzo del 2021…

> Caso Iberdrola al interponer juicio de amparo…

>El derecho humano al agua, tema focal en el norte del país…

Al hablar sobre el agua en Nuevo León, hay una interrupción y con cartulina en mano uno de los senadores se opone al trasvase de la presa “el cuchillo”, a lo que responde:

“Fíjese que, y hago un paréntesis, yo coincido con usted; NO ES VIABLE el trasvase del “El cuchillo”, porque entonces los casi 12 mil millones de pesos que se van a invertir en esos siguientes 8 meses para la construcción del segundo acueducto, del acueducto “El cuchillo II” prácticamente se quedaría sin agua. Entonces se tiene que buscar el equilibrio entre los derechos de los tamaulipecos y de los neoleoneses…” Adán Augusto López Hernández

> Acuerdos entre México y Estados Unidos, intensificarán las acciones con los programas sociales, inversiones productivas y permisos de trabajo…

> Marco de protección para las demanda de los migrantes…

Y sí, se dio más tiempo para responder a Xóchitl, que para variar metió la pata, por enésima vez…

“Y mire, voy a aprovechar, antes de responder a la pregunta que me hicieron, para actualizarles su calendario político, —Respondió Adán Augusto, Secretario de Gobernación a la senadora Xóchitl Gálvez, ante un pizarrón que esta le muestra durante su comparecencia— ese “pizarroncito” que usted muestra, pues es inexacto, por no decir que es una mentira, por qué señala ahí; dice: “AMLO trabajó con Echeverría”, nada más que se le olvida, —a la dulce Xóchitl— qué el presidente, el hoy presidente de la república en 1970; por si no se acuerda que Echeverría fue presidente de México del 70 al 76, AMLO en 1970 cursaba el segundo año de preparatoria, en una preparatoria en Villahermosa que se llama , Manuel Sánchez Mármol…”

La misma ridiculez mostrada hace casi un año por la panista Kenia López Rabadán, septiembre 2021, cuando haciendo publicidad a reconocida marca de juguetes para niños, le regala un “detector de mentiras”, con la finalidad de que el recién nombrado Secretario de Gobernación, Adán Augusto, lo probara cada vez que hablara con el presidente… la respuesta también fue épica: “Yo soy parte de un gobierno que no acepta regalos y no acepta canonjías…”¡Tómala!, en ese entonces tal como ahora, las senadoras, conocidas por sus gritos, dislates, incongruencias, y no por sus logros políticos, tuvieron que bajar la mirada y recoger sus palabras. Es ese el nivel de oposiciones en nuestro país, presentaciones neurasténicas, inexactas, estridentes, teatreras; pero sin bases ni aportes a la política real tan escasa y necesaria en México…

Los sexenios panistas y los priistas se han basado en los moches y dádivas millonarias para pasar y trabar leyes en las cámaras de nuestro país, fueron siempre secretos a voces, hoy secretos revelados y con algunos presuntos culpables tras las rejas y/o con juicios pendientes, por eso es irrisoria cada intervención desde tribuna tratando de exigir lo que nunca supieron dar, honestidad y decencia… por esos las palabras dichas en ese entonces a Kenia López Rabadán fueron una estocada:

“Tiene usted razón, yo acabo de llegar a formar parte de este gobierno, nada más qué yo formo parte de un movimiento que hoy está transformando al país, pero que sí conoció ese país del que parece ahora usted no lo recuerda, usted nos habla como si el país estuviese naciendo o lo estuviéramos diseñando el día de hoy, y no, usted describió una serie de agravios de faltas graves… Hoy, hay un gobierno preocupado por incorporar al sur, sureste, al desarrollo nacional, ya basta que los habitantes del sur, sureste, del país sigamos siendo los olvidados y los marginados de siempre…” Adán Augusto López Hernández

Con gran clase le recordó que fue hasta los años 50 cuando se construyó una carretera que conectara esas latitudes con el centro de México…

Otra muestra de la gran desmemoria política, fue el discurso con el que la priista, Claudia Edith Anaya Mota, desde la tribuna lee y con “serias recomendaciones” lo manda a leer artículos de la Constitución Política Mexicana… No se asusten, no lo transcribiré todo, no se trata de causar náuseas involuntarias a los lectores… Y con el cinismo clásico de los priistas se atreve a hablar de los 43 de Ayotzinapa… “nadie necesite que se politice este tema…” ¡uf!

“No se puede hacer fraude a la ley desde el gobierno…” fue otra de las frases que desde la máxima tribuna y con sumo descaro la representante del PRI le echa en cara al Secretario de Gobernación…

De lo que dijeron los otros representantes de bancada, ¿Qué les podemos decir? ¡Pan con lo mismo! Y ganas, muchas ganas de lucimiento personal, repetitivos y sin sustancia.

¿Y qué respondió?

Al Senador Álvarez Icaza, iniciaría por comentarle., no se preocupe claro que vamos a atender las 85 recomendaciones de los organismos internacionales respecto a las desapariciones forzadas nosotros somos un gobierno que cumple… ya algún día le comentaré del desastroso estado en que este gobierno encontró las recomendaciones que se recibieron por las anteriores administraciones… No le acepto ni le aceptaré nunca, porque no tiene una sola prueba, se refiera como; “El que promueve la política del chantaje y de la amenaza”, respecto a su posición de la situación migratoria, lo invitó a ir juntos para resolver problemas y no hacer turismo… ¡Sopas!

A Mancera le recordó su paso por la CDMX, a Damián Zepeda le recordó “¿Qué acaso no ven cómo está Guanajuato?, pero no es ese el caso…” “no ganamos nada con echar culpas”…

Muy mesurado, muy claro y sobre todo muy certero e informado a cada uno de los senadores detractores le llenó “el tupper”…

¡No es fácil ser oposición, ahí la llevan!