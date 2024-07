La lucha por los derechos humanos en favor de las mujeres es una constante que no tiene descanso, porque la cultura conservadora no da tregua y siempre están tratando de frenar los avances ganados, por ejemplo, tenemos el caso de Arizona en Estados Unidos, que antes era un estado al que se podía acudir con “facilidad” para acceder a realizarse un aborto de manera legal y hoy, son las personas de ese estado las que viajan a diferentes partes de su país para practicarse un aborto o piden el misoprostol en México, debido a la prohibición y difícil acceso a ese medicamento abortivo.

Sin duda alguna es enormemente satisfactorio para el movimiento feminista, que Puebla se convierta en el estado número 14 de México en aprobar la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, un avance que se logró después de 20 años de lucha y que seguimos buscando legalizar en 19 estados más de nuestro país, las mujeres pro aborto, tenemos que impulsar con más fuerza para que sea una realidad y convencer a quienes nos representan en el Congreso Estatal para que alguien tome esta bandera que no es tarea fácil.

La decisión de las mujeres sobre su cuerpo es uno de los yugos que se tienen que romper, principalmente por los prejuicios inculcados desde la iglesia y que son arropados por el Estado, no en vano las leyes son severas con las mujeres que quieren ser madres por decisión y no por imposición.

Las manifestaciones en las calles son cada vez mas intensas para que el aborto legal en todo México sea una realidad no solamente en las leyes, sino en nuestro entorno social, porque los prejuicios que les transmiten a las personas desde edad temprana son difíciles de erradicar, por eso se necesita una deconstrucción social muy intensa, para que dejen de criminalizar a las mujeres que deciden llevar a cabo un aborto, sea por la circunstancia que esta sea.

Celebro con gran emoción que se avance en este derecho y repruebo con lágrimas en los ojos el gran retroceso que se está viviendo en nuestro país vecino en torno al aborto legal, a pesar de que se supone que estamos cada vez más conscientes de nuestros derechos, veo con tristeza que son demasiadas las personas que se oponen a la libre decisión.

En Sonora el tema del aborto es sumamente polémico, pero tenemos que seguir picando piedra desde nuestra trinchera para que algún diputado o diputada quiera retomar este tema o ¿por qué no?, que el propio gobernador Alfonso Durazo mande la iniciativa al Congreso y pase a la historia como un promotor de los derechos humanos de las personas gestantes, tomando en cuenta que quiere ser recordado en la historia como el mejor gobernador de todos los tiempos, y la modernidad trae consigo cambios históricos que renuevan y remueven los estigmas que traemos arrastrando de un conservadurismo que se resiste a quedar enterrado en el pasado.

También tengamos en cuenta que nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, ha manejado como slogan de campaña, que llegando ella, llegamos todas y una de las exigencias de las personas gestantes es tener el poder de decidir sobre la elección de ser madres o no, lo que quiere decir que tenemos grandes posibilidades de que en este sexenio el aborto legal en todo México puede ser una realidad, es importante tomar en cuenta que para que esto sea posible, tenemos que salir a las calles a manifestarnos más intensamente y ponerle nombre y apellido a la persona que desde la posición de poder que le hemos conferido sea quien nos ayude a reivindicar nuestros derechos.

Que quede claro que la decisión de no terminar el embarazo solamente corresponde a la persona gestante, tenemos que respetar este derecho en la semana que sea y abogo para que sea totalmente legal en todo México y el mundo, no podemos seguir obligando a las mujeres a traer seres no deseados.

Las personas pro parto tienen una fijación en vigilar que las personas gestantes terminen sus embarazos, pero se desentienden totalmente de las personas nacidas, porque no son su responsabilidad, o sea, totalmente incongruentes en decir que les interesa esa “personita” que no conocerá este mundo, pero poco les importa la vida que tengan y su bienestar.

Una reflexión con la que cierro esta opinión es que el sistema se debe de enfocar en promover los métodos anticonceptivos masculinos para que la mujer deje de ser la única en cargar esta responsabilidad y también se debe de trabajar en erradicar ese pensamiento machista de que las mujeres son las únicas responsables de salir embarazadas y peor aún de ver los embarazos como una consecuencia de una relación sexual que tiene que llegar a su fin como si fuera una penitencia de un pecado mortal.

Abrazo revolucionario y de libre decisión.

X: @cpjannybarrera