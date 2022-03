A Monterrey llegará el agua; Iztapalapa seguirá esperando

Es buena noticia que Samuel García y AMLO llegaran a acuerdos para resarcir la escasez de agua en Nuevo León, específicamente para la zona metropolitana de Monterrey y sus 3 millones de habitantes.

Ojalá que en Iztapalapa no se enteren de los buenos términos del acuerdo por el agua porque qué envidia. Y de la mala.

A principios de 2022 la administración de Samuel García en Nuevo León implementó lo impensable en la zona metropolitana de Monterrey para que todos tuvieran acceso al agua: cortes programados por zona o tandeo.

Válgame el comunismo en el estado más capitalista de México.

Escasez de agua en Nuevo León (Especial)

En Iztapalapa ya ni es novedad que no haya agua ¿no importa?

Pero hoy Samuel García salió muy contento de Palacio Nacional y anunció que había alcanzado un acuerdo con el presidente AMLO; entre los temas que abordaron estaba el del agua.

Mientras tanto, en Iztapalapa ya ni es novedad que no haya agua. No solo no hay al abrir la llave del lavabo del baño, a veces ni las pipas van.

Debe ser Iztapalapa la alcaldía con más cisternas en el suelo y tinacos por azotea. Desde el moderno Cablebus se puede ver comprobar ese alucinante paisaje de tinacos sin fin en el horizonte.

En Nuevo León se sabe que la escasez se deriva de los bajos niveles en las tres presas que abastecen a toda la entidad pero en Iztapalapa ni está claro qué ocurre.

Cuando uno busca en Google “¿por qué no hay agua en Iztapalapa?” arroja como resultado un proyecto de la UNAM que data del 2013. O sea, ya ni es de interés actual y, por ende, cuando algo no se sabe es porque no importa.

El proyecto de la UNAM plantea que:

“El problema de la escasez de agua es un problema de distribución originado por la falta de capacidad hidráulica de la red de agua potable. El tandeo más que ser una solución al problema de escasez de agua, incrementa el deterioro de la red y por tanto agudiza el problema de agua potable”. Proyecto de la UNAM

O sea, el tandeo genera más tandeo y parece que Samuel García lo sabe.

El mismo estudio indica que en 1988 eran 15 colonias de Iztapalapa las que tenía servicio de tandeo.

Para 2020, de la lista de 277 colonias de toda la CDMX bajo el sistema de tandeo, 56 estaban en Iztapalapa.

Resulta importante preguntarse:

¿Por qué AMLO no ha alcanzado un acuerdo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum?

¿Por qué AMLO no ha alcanzado un acuerdo con su incondicional Clara Brugada?

Iztapalapa y sus casi 2 millones de habitantes padecen escasez de agua desde hace muchos desafueros y juanitos.

Y sí. Da mucha envidia que Monterrey sí tendrá agua, mientras que Iztapalapa tendrá Iztapasauria y un Barco Biblioteca que nunca navegará.