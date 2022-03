Samuel García presume que se acordó traer agua de Veracruz a Nuevo León

Samuel García presume acuerdo con Conagua para transladar agua de Veracruz a Nuevo León y así mitigar la fuerte sequía que se encuentra atravesando la entidad.

Durante entrevista para un medio local, Samuel García confirmó que Nuevo León recibirá agua desde Veracruz para abastecer el área metropolitana de Monterrey.

El gobernador Samuel García adelantó que la Conagua autorizó 15 metros cúbicos de agua para que sean trasladados de Veracruz a Nuevo León.

Gobernador de San Luis Potosí amenaza: me amarraría a maquinaria para no dar agua a Nuevo León

Al ser cuestionado respecto a la negativa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo de transportar agua de esta entidad a Nuevo León, Samuel García respondió que preferiría no opinar.

“A mi homólogo de San Luis simplemente decirle que ese tema no le compete a él, le compete a Conagua”, aseveró Samuel García al recalcar que no estaría entrando en un debate absurdo.

Cabe destacar que en días anteriores el gobernador Ricardo Gallardo reveló que de ninguna forma San Luis Potosí enviaría agua a Nuevo León y de ser necesario sería el mismo mandatario quien se amarre a la maquinaria para evitar el “ecocidio”.

“Lo que ellos quieren hacer es un ecocidio y no lo vamos a permitir, no lo van a lograr, así sea necesario ir yo personalmente a atravesarme en las obras y amarrarme a las máquinas, yo sé que muchos potosinos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí”.

Ricardo Gallardo