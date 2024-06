Los comentaristas deportivos y a los exjugadores les encanta la cantaleta que a la Selección Nacional de México le iría mejor si tuviera muchos jugadores en Europa. ¿Qué tan cierto es esto?

¿Cuántos jugadores en Europa tiene la Selección Nacional de Inglaterra? ¿Cuántos jugadores en Europa tiene la selección nacional de Italia, de Holanda, de Bélgica, de Alemania? Todos, el 100%, todos los jugadores de estas selecciones juegan en Europa y no todos han pasado del quinto partido.

No alucinemos con los jugadores en Europa esa no es la solución. Lo que les falta a los jugadores de México es actitud, mucha actitud. Esa actitud que llevo a García Aspe y a Luis Hernández a ir a jugar a la paupérrima Liga Argentina, que no es la mejor del continente. Es la actitud en la portería que tenía Pablo Larios Iwasaki, o los tamaños de Cuauhtémoc Blanco o Pardo o Ricardo Osorio. Falta la fuerza de Rafa Márquez o Carlos de los Cobos.

Falta mucha pero mucha más sangre en la dirección técnica de la Selección donde corre atole en los últimos 3 procesos con Osorio, Martino y ahora Jimmy Lozano. Eso es lo que le falta a la Selección.

No entiendo las críticas al América por la contratación del Chiquito Sánchez. Muchos se unen pidiendo que Sánchez debió de ir a Europa, ¿qué equipos de Europa le pueden pagar lo mismo que le pagará el América al seleccionado nacional?

¿Sabe qué tienen en Europa que no tienen en México? Ascenso y descenso. ¿Sabe qué tienen Europa que no tienen en México? Menos restricciones para los equipos y los estadios de futbol. Hay estadios de 15 mil personas para equipos de Primera División y no hay gran tema.

¿Sabe que si hacen en Europa, Brasil, Uruguay y Argentina? Un excelente desarrollo de fuerzas básicas. Un seguimiento a jugadores que tienen las habilidades necesarias para poder trascender en las divisiones superiores y sobre todo la actitud necesaria para poder llegar a los grandes equipos de su país.

¿Ha visto la Eurocopa? Ha visto el apoyo de las aficiones. Siento que la afición mexicana ya no se divierte con la Selección Mexicana. El principal factor es la falta de sangre en la banca que se transmite en falta de sangre en la cancha. Mire que prefiero a un Piojo Herrera en la banca que al Jimmy Lozano.

¿Cuántos directivos se arrepentirán de no tener al Loco Bielsa como DT de México? ¿Sabrán los de ventas y comercial de la Selección que vende más una victoria de la selección que mil bailecitos del DT en comerciales?

Mire que si el Loco Bielsa está haciendo jugar a los Uruguayos, un país con menos habitantes que Neza , que podría hacer con México.

Los directivos de la Selección Nacional son tontos, al final son tontos.

¡Ánimo! Y ojalá le ganen a Venezuela que según los derechairos somos iguales.