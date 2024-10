“Es por mí que se va a la ciudad del llanto; es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí.” DANTE ALIGHIERI, ‘LA DIVINA COMEDIA’ (INSCRIPCIÓN A LA PUERTA DEL INFIERNO)

México se encuentra a la puerta del averno. Aunque, pensándolo bien, si repasamos en qué consisten los nueve círculos del infierno, podemos coincidir en que la política nacional ya ha visitado en tiempos recientes la mayoría de ellos. Limbo, Lujuria, Gula, Avaricia, Ira y Pereza, Herejía, Violencia, Fraude y Traición…

Importantes diferencias, eso sí, con La Divina Comedia. Una de ellas: mientras Dante dice que el tormento de quienes se hallan en el infierno es que estos se encuentran “desdeñados tanto de la justicia como de la compasión”, en México es este gobierno el que ha desdeñado la justicia y la compasión, aventando al país a un infierno peor que el registrado por el inmortal florentino.

El ‘alto infierno’ son los cinco primeros círculos correspondientes a los pecados de la autoindulgencia; el sexto y séptimo son caracterizados por la violencia; mientras que el octavo y el noveno son marcados por la perversidad… Como la perversidad esa de ofrecer abrazos a los delincuentes y encapsular a dos juezas porque se manifestaban de manera pacífica en contra de la reforma judicial aprovechando la concurrencia por aquello del Gran Prix de la Fórmula 1 en la Ciudad de México. O el proteger y solapar al gobernador de Sinaloa a la par de dar la espalda y hacer oídos sordos a las madres buscadoras. O ufanarse de una ‘supremacía constitucional’ cuando de lo que se trata es de terminar con la autonomía del Poder Judicial. Sí, perversidades del obradorismo/claudismo sobran en este país…

Quiero, no obstante, llamar a su atención a cuatro señales que indican que ya nos adentramos en los últimos círculos del infierno con este régimen:

1) Mientras Claudia Sheinbaum pide a las televisoras —entes privados— explicar sus casos en Estados Unidos (“tendrían que explicarlo ellos; tendrían que informar primero”), ella como cabeza de Estado sí debe dar explicaciones sobre temas públicos y decisiones que su persona y su gobierno están tomando. ¿Cómo cuales? (a) El desacato a resoluciones judiciales. ¿No le gustan? Que sus asesores jurídicos las impugnen. (b) Apoyar los actos legislativos de su bancada que desaparecen las figuras de amparo, de acción de inconstitucionalidad y de controversia constitucional, sin olvidar la inserción de la retroactividad. A menos, claro, que a ella le plazca terminar con los derechos humanos de toda la población y con el Poder Judicial... (c) Malgastar 13 mil millones de pesos producto de nuestros impuestos en elegir SIN experiencia y SIN conocimientos. Unos que pueden ser impuestos por legisladores o miembros del partido oficialista; por el crimen organizado. (d) Optar por quedar como una autoritaria en plena forma y todo para que los que se aprovechen de ello terminen siendo Andrés López Beltrán, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña.

2) Perseguir de forma sistemática a los medios y a los periodistas que cuestionan e informan sobre fallas, pifias y corruptelas del gobierno. En lugar del acosarlos (vía censura, vigilancia, amenazas, señalamientos sin fundamento y publicación de sus datos personales), se debería seguir sus investigaciones (de preferencia no a través de la Secretaría de la Función Pública o de la Auditoria Superior de la Federación o de la Fiscalía General de la República a manos de Alejandro Gertz Manero).

46 periodistas asesinados el sexenio pasado tapados con la mentira de López Obrador (“No hemos tenido asesinatos de periodistas”, 6 septiembre 2024).

La última (cada vez se vuelven actos más burdos por parte de Regeneración Nacional): señalar que Carlos Loret de Mola asistió al juego de la serie mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York. La reedición de la cortina de humo: Y… ¿cuánto gana Loret? Basta recordar que trabaja en la iniciativa privada; sus ingresos personales no son de interés público, como si lo son los de todos los políticos (ingresos, propiedades y contratos), empezando por los que dirigen partidos políticos.

3) El asalto a las instituciones ya filtro ni disimulo. Un abierto golpe de Estado que no se busca ocultar. Muy al contrario, se presume. (a) La próxima desaparición del INAI y demás instituciones que ayudan a ser los contrapesos a los monopolios, de gobiernos federal y locales, y proveedores de datos reales sobre la actividad pública y público-privada.

(b) El cambio al INE que destruye su “colegialidad” con lo cual la presidenta de éste podrá decidir, cambiar y modificar lo que desee sin tomar en cuenta a los demás consejeros. (c) El tomar atribuciones que no le corresponden. Como es el legislativo morenista al decir que la presidenta no debe acatar (o impugnar) la sentencia de un juez...

d) El destruir las garantías individuales recogidas en nuestra maltrecha Constitución al decir que las leyes del legislativo no pueden ser apeladas (así estén mal redactadas y peor procesadas). (e) Usar a los policías —que además no se identifican— para impedir el derecho que debe tener todo mexicano a la libre manifestación.

4) Asirse al poder con el objeto de ya no soltarlo.

Me gustaría ser optimista como Enrique Quintana @E_Q_ o Carla Érika Ureña @CarlaEUrenaA. Sin embargo, lo que está haciendo la 4t de manera sistemática no es solo erosionar el sistema jurídico; lo están dinamitando. Además de tomar el control de todas las instituciones que deberían ser contrapesos al PoderEjecutivo. A la par abusan de los programas sociales (ya ningún analista serio afirma que estos no son netamente clientelares).

Hoy con las acciones, decisiones y omisiones de la 4t, todo un país se encuentra en el peor de los avernos. Y por supuesto que esto permitirá que se queden en el poder 50 años o más.