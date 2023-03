Por Carlos Carral Hernández

Hoy es tu momento, tus motivaciones más cercanas al ideal del amor, son y serán el motor de la trasformación tan necesaria de esta realidad tan banalizada y superficial, solo tú lo puedes lograr.

Gracias por alimentarnos, con tu cuerpo, con tu mente, tu alma y con todo tu ser; gracias por darnos dirección, consuelo y decisión; gracias por enseñarnos de la vida y la seguridad frente a ella; gracias por tus aciertos, pero también por tus errores; gracias por ser la puerta de acceso a la vida y por ser compañera en nuestra propia muerte; gracias por estar y ser en cada momento, encarnada en distintas facetas, siempre exacta a cada instante en que te necesitamos y te buscamos.

Aunque nos estremece, a veces no nos gusta cuando te pones en segundo lugar, sabemos que cargas con esta sociedad en tus brazos la mayor parte del tiempo, que tienes la capacidad de construirla con tus manos y que si quieras, las podrías destruir con solo unas cuantas palabras, por ello gracias.

Somos compañeros el uno del otro y aunque suene algo trillado, también somos complemento, por fin debemos entender que esto no pudo ser de otra forma y que si hemos llegado hasta aquí, ha sido por tu amor, paciencia y decisión, aguantando tu injustamente mucho más que todos los demás, ese es uno de tus grandes méritos, otro muy importante, es ser quién eres.

Aunque ha llegado algo tarde, celebramos que has exigido tu lugar en la historia, en nuestra sociedad, en nuestras familias y en nuestras vidas; tu emancipación es contribución contundente para construir esa sociedad más justa, que corrija la voracidad de la masculinidad tradicional y que ponga un freno al machismo frustrado y caduco; por ahora nosotros no tenemos más que dar, necesitamos seguir tus pasos para evolucionar, alcanzarte y caminar como si fuéramos verdaderamente en la calle, mucho más que dos.

En este día conmemorativo y todos los días, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro amor, nuestro agradecimiento, pero sobre todo nuestra disposición para ser ustedes en nosotros y nosotros en ustedes.

Sentimos el dolor que tuvimos que causar injustamente para llegar a este punto y entender, mujer ten por seguro que hoy los verdaderamente lastimados somos nosotros, que los verdaderamente avergonzados seremos todos durante mucho tiempo, por eso, mejor construyamos algo mejor, no partiendo de cero, tampoco nos conviene a todos olvidar, pero sí superar y avanzar hacía esa paz e igualdad que solo juntos podemos alcanzar.

Nuevamente gracias.

ADDENDA

1. En el contexto de la conmemoración del día internacional de la Mujer, señor presidente López Obrador, queremos decirle que hay un número importante de mujeres que lucharon por crear su patrimonio, que como trabajadoras a cargo de la extinta empresa Aeromar, hicieron hasta lo imposible para adquirir una casa a través del Infonavit. Hace unas semanas cuando la huelga estalló en esa empresa, usted dijo que se había lanzado un programa para suspender el pago de estos créditos, hoy estas mujeres, las que muchos de sus cercanos dicen son el centro del gobierno de la 4T, lo único que han encontrado como respuesta a su petición de ayuda en esa institución, es que ese programa no existe, que no se ha publicado en ningún lado y que por tanto no saben de qué hablan, ¿será acaso que el cabecita de algodón nos mintió?.

2. Un verdadero nuevo estado social o estado de bienestar, enfocado al empoderamiento de la mujer, son un excelente discurso, recurso e ideal para la oposición partidaria y no partidaria de este país, las murallas detrás de las que se atrincherará el presidente el 8M en palacio nacional, son prueba del olvido, alejamiento e ignominia que la población femenina de este país siente frente a la 4T.

Twitter: @carral _ | Correo: carralhernandez@gmail.com

Abogado Postulante y miembro de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales