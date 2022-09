En TikTok la historia de un pasajero de Uber que pidió un viaje en Puebla y acabó en Veracruz se esta haciendo viral.

Y es que el usuario de Uber se habría equivocado al marcar la ubicación y se quedó dormido en el automóvil.

Aunque el conductor intentó corregirlo, debido a que el joven fue grosero con él, terminó realizando el largo viaje.

En su cuenta de TikTok un conductor de Uber compartió la historia de cómo un pasajero pidió un viaje en Puebla y despertó en Veracruz.

De acuerdo con el conductor de Uber de nombre Luis Ángel, @mundo_didi en la plataforma, el usuario estaba borracho y fue muy grosero con él.

Por lo que aunque el conductor quiso ayudarlo y corregir el destino, terminó haciendo el viaje hasta Veracruz.

El video en TikTok el conductor lo compartió para prevenir a los usuarios de ser groseros y subirse borrachos al automóvil.

Y es que mientras se encontraba en la zona de bares de Cholula, Puebla, el conductor narró que tomó un viaje con tarifa alta.

Cuando llegó por el usuario se dio cuenta este estaba enojado y borracho; sin embargo, pese a su conducta decidió esperarlo.

Una vez en el automóvil el conductor abrió el viaje y notó este era hacia Veracruz, pero cuando quiso confirmar el viaje, usuario nuevamente lo agredió y le pidió continuara.

“me interrumpe y me dice ‘que no sabes leer, no sabes usar la tecnología, ahí te puse el destino, cuál es el problema’”

Luis Ángel, @mundo_didi