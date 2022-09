El presentador televisivo de 81 años de edad, Don Francisco, se volvió conductor de Uber y fue cachado en medio de un viaje.

El video fue compartido por el creador de contenido Alberto Sardiñas quien lo reconoció a Don Francisco y lo entrevistó mientras manejaba.

De acuerdo con Don Francisco su trabajo como conductor de Uber inició ese mismo día y creía ser meritorio de una multa.

A través de su cuenta oficial en Instagram el locutor de radio y creador de contenido de 44 años de edad, Alberto Sardiñas, compartió un video de su viaje en Uber.

Y es que Alberto Sardiñas señalo el conductor se le hizo conocido puesto que este era el presentador televisivo Don Francisco.

En su video, en el cual bromeo con el famoso, le preguntó sobre su nuevo trabajo en la empresa de transporte e inesperadamente Don Francisco le siguió la broma.

Pues el conductor señaló que pese a estale yendo bien, ese era su primer y último día de trabajo, que hizo tres viajes y se creía acreedor de una multa.

Pues señaló que su viaje junto a Alberto Sardiñas lo realizó en menos de la mitad de tiempo estipulado por la aplicación.

“Ya estamos llegando me demore 17 minutos en llegar, normalmente este viaje dura 45 minutos, claro que me vine a 90 millas, no importa, yo pagó el ticket”

Don Francisco