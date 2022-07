Recientemente la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a los ciudadanos a unirse a la acción colectiva contra Ticketmaster a todos aquellos afectados por la marca; sin embargo, esta no es la única empresa contra la que emprendió acciones legales.

A esta empresa se suman acciones de docenas de consumidores conta

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, explicó para Así las cosas que una acción colectiva se emprende cuando más de 3 docenas de consumidores tienen quejas fundadas contra el mismo proveedor de bienes o servicios.

Hot Sale 2022: Tunden a Aurrera por no respetar promoción de pantalla y cambiar el precio

La Profeco inició recientemente dos acciones colectivas; una contra Ticketmaster y otra contra Walmart, y comenzó a convocar a todos los afectados por estas empresas.

En el caso de Ticketmaster, por la no devolución de las entradas por conciertos cancelados por la empresa o por el artista.

Asimismo, por lo afectados a los que sí se les devolvió el costo de la entrada, pero no el del servicio que, en muchos casos alcanza el valor de los boletos adquiridos.

Mientras que con Walmart es por el incumplimiento de las entregas, cancelación de pedidos o incumplimiento de las ofertas.

Esta última convocatoria a sumarse a una acción colectiva fue lanzada el pasado 8 de julio.

Por otra parte, la Profeco sostiene acciones colectivas con tres empresas desde al menos el 2020; estas son:

Ricardo Sheffield compartió que en el caso de la empresa D’Europe, no entregó productos adquiridos por más de 50 consumidores o lo hizo con mucho retraso y no quiso solucionar el problema con ellos.

“En el caso de D’Europe son más de 50 personas que no recibieron en tiempo o ni siquiera recibieron (su producto) y la empresa no quiso arreglar su problema con ellos. Entonces como no arreglan el problema, los acumulamos y llevamos un proceso con la autoridad judicial”

Ricardo Sheffield, titular de Profeco