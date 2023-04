The New York Times se negó a pagarle a Twitter y le fue retirada la famosa “palomita” de verificación. Elon Musk ya reaccionó.

Twitter le quitó a The New York Times la marca de verificación de su cuenta principal que cuenta con más de 55 millones de seguidores tras dos días de que el diario anunció que se negaba a pagar la suscripción de “Twitter Blue”, como se le conoce al servicio de verificación implementado por Elon Musk.

Y es que Twitter informó que a partir de el pasado sábado entraría en vigor la reorganización del servicio de verificación de la plataforma y que le costaría mil dólares (más de 18 mil 116 pesos) a las empresas que optaran por contar con la “palomita”.

Cuentas de secciones de The New York Times mantienen palomita de verificación de Twitter

A pesar de que la cuenta principal de The New York Times perdió la verificación de Twitter por negarse a pagar la suscripción de Twitter Blue, el resto de las cuentas de las secciones del diario sí mantienen la distinción.

Así, cuentas como The New York Times en Español, The New York Times Books, New York Times Arts, The New York Timez World, NYT Graphics, The New York Times Travel, entre una larga lista de secciones, conservan la verificación de la red social.

Al picar a la palomita de algunas de las cuentas de sección de The New York Times despliga la siguiente información:

“Esta cuenta está verificada porque es una organización oficial en Twitter”

“Esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue o porque es una cuenta verificada según el sistema antiguo”

La cuenta de Twitter de The New York Times se encuentra entre las 25 más seguidas de dicha red social con sus más de 55 millones de suscriptores.

Elon Musk explota contra The New York Times por no pagar suscripción de “Twitter Blue”: “NY Times es increíblemente hipócrita”

El CEO de Twitter, Elon Musk, explotó contra The New York Times por negarse a pagar la suscripción de Twitter Blue.

Al darse a conocer que el diario neoyorkino se negó a pagar por la verificación de Twitter y tras eliminarle la “palomita”, Elon Musk llamó hipócrita a The New York Times, pues dijo el medio es “superagresivo” al obligar a sus usuarios a pagar la suscripción a su contenido.

“NY Times está siendo increíblemente hipócrita aquí, ya que son súper agresivos al obligar a todos a pagar *su* suscripción” Elon Musk

El 1 de abril, Elon Musk ya se había lanzado contra “el Times” al calificar su contenido como “propaganda” y “diarrea”.

“La verdadera tragedia de @NYTimes es que su propaganda ni siquiera es interesante. Además, su perfil es el equivalente en Twitter a la diarrea. Es ilegible. Tendrían muchos más seguidores reales si solo publicaran sus artículos más importantes”, escribió el magnate.