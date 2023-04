Quizá tengas planes sobre tus fondos para el retiro: ¿Te quieres cambiar de Afore? Te tenemos malas noticias, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) brindó información en ese sentido.

Iván Pliego Moreno, presidente de la Consar, explicó que el Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) se encuentra en proceso de recuperación de las minusvalías registradas en 2022, hecho que impediría el cambio de Afore.

“En este momento no es posible concluir la solicitud de traspaso porque todavía estamos en la recuperación de las enormes minusvalías que atestiguamos el año pasado”, dijo el presidente de Consar en la Cámara de Senadores.

“Las minusvalías no representan pérdidas, a pesar de que veamos montos reducidos en nuestro estado de cuenta o en los resultados que la Consar publica. No representan pérdidas en tanto no se retiran saldos de las cuentas de los trabajadores”, dijo.

El Sistema del Ahorro para el Retiro sumó 215 mil 477 millones de pesos en minusvalías en 2022.

Afore (Daniel Augusto Sánchez Moreno)

Afore registra récord en retiro de ingresos

La cifra histórica en minusvalías que registró el Afore o las Afores en 2022 estuvo vinculada a la volatilidad de los mercados financieros. En 2022 se produjo un retiro de 23 mil 169 millones de pesos.

Un cuentahabiente puede acceder a los recursos de su Afore solo después de demostrar que ha pasado 46 días desempleo. Sin embargo, la solicitud de ingresos afecta directamente en su calidad de vida después del retiro.

Después del año histórico que significó 2022, México comenzó enero de 2023 con una racha positiva, con la cual sumó 51 mil 318 millones de pesos en plusvalías de las Afore, según informó Consar.

AFORE (Especial)

¿Qué es un Afore?

“Las Afore son entidades financieras dedicadas de manera exclusiva y profesional a administrar las cuentas individuales de ahorro para el retiro de los trabajadores”, señala la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Las Afore también deben contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y están sujetas a la regulación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

En ese sentido y, a pesar de que estas entidades pertenecen a distintos bancos, las Afore no son bancos ni aseguradoras, sino instituciones para administrar los recursos de una cuenta individual.