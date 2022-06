El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplazó hasta el 1 de enero de 2023 la entrada en vigor de la factura electrónica 4.0.

El nuevo plazo informado por el SAT dará más tiempo y calma a empleadores y empleados para poder entregar la constancia de situación fiscal.

Es decir, si tu empleador te dio como plazo el mes de junio de 2022 para entregar la constancia de situación fiscal, con el aviso del SAT la fecha de entrega podría ser más flexible.

Entregar la constancia de situación fiscal sigue siendo obligatorio, tanto para empleadores como empleados, advierte el señor SAT.

Las personas físicas y morales que ya usan el programa de factura electrónica 4.0 tiene tiempo para familiarizarse con el uso de esta: SAT

A pesar de que el SAT se mostró flexible en este nuevo trámite, mencionó que para aquellas personas física y morales que ya usan este nuevo programa de factura electrónica 4.0, el cuál se comenzó a usar desde 1 de mayo de 2022, aunque se formalizó desde el 1 de enero de este año.

Luego de que el SAT diera el aviso de que ahora uso de su programa factura 4.0, así como la entrega de la constancia de situación fiscal tendrán una prorroga hasta el 1 de enero de 2023, mencionó que para las personas que ya lo usan, tendrán más tiempo para socializar con el programa.

Además, según en SAT la constancia de situación fiscal, es como el acta de nacimiento, ya que contiene datos de identificación, ubicación y obligaciones fiscales , como:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Nombre o Razón Social

Código postal del domicilio fiscal

Régimen fiscal

También el SAT, resaltó que es importante que los contribuyentes mantengan su información fiscal al día.

Ya que al conocer todos su datos y tenerlos correctamente, puede entregar estos documentos fiscales a su empleador o emisor de factura sin necesidad de presentar su constancia de situación fiscal.

¿Me pueden correr de mi trabajo si no entrego mi constancia de situación fiscal?

Es importante señalar que de acuerdo con el SAT el hecho de que un trabajador no entregue su constancia de situación fiscal no es motivo para que lo corran o lo despidan, por lo que no podrán hacerlo, ni tampoco te podrán retener tus pagos.

Aunque es importante recordar que este trámite lo han pedido las empresas para que a ti como trabajador te puedan expedir un recibo de nómina y por lo tanto esta no podrá ser deducible, lo que representa un tema fiscal para la empresa que se trabaja.

Constancia de situación fiscal (especial / Internet)

¿Qué requisitos necesito para obtener o consultar mi constancia de situación fiscal del SAT?

Bueno, de acuerdo con el SAT, se puede sacar la constancia situación fiscal de diferentes maneras, claro siempre y cuando se tenga dado de alta el RFC y son las siguientes:

Vía remota o digital

Portal del SAT:

Ingresar a sat.gob.mx a la sección de Otros trámites y servicios , dar clic en Genera tu Constancia de Situación Fiscal

, dar clic en Solo se necesita el RFC y Contraseña o firma electrónica (e.firma) vigente

Constancia de situación fiscal SAT (ESPECIAL / SAT)

SAT Móvil:

Descargar la aplicación SAT Móvil desde cualquier celular o tableta con conexión a internet

Solo se necesita el RFC y Contraseña

SAT móvil (especial / Internet)

SAT ID:

Ingresar a SAT ID desde cualquier celular o tableta con conexión a internet. Sólo se necesita:

Identificación oficial vigente

RFC a 13 posiciones

Correo electrónico personal

Número de teléfono celular a 10 posiciones

SAT ID (ESPECIAL / Internet)

Presencial

También puedes sacar tu constancia de situación fiscal de manera presencial en cualquiera de las instalaciones del SAT, además que de que es un trámite completamente gratuito, tampoco necesitas cita para poder acudir a alguna de las oficinas del SAT a solicitarlo.

Solamente, lo único que pide el SAT como documentación personal para que se pueda sacar esta constancia es:

Una identificación oficial

Conocer el RFC completo o traer el RFC

SAT oficinas (especial / Internet)