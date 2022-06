Recientemente ha sido muy solicitada la constancia de situación fiscal por patrones y empresas, pero ¿por qué te lo están pidiendo y qué pasa si no la entregas?

Antes de todo es importante señalar que la constancia de situación fiscal (CSF) es un documento que permite conocer el estatus de los contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pero, ¿por qué la solicitan ahora y qué pasa en caso de no entregarla? Acá te lo explicamos por pasos.

¿Qué es la constancia de situación fiscal?

La constancia de situación fiscal es un documento que emite el SAT en donde están registrados los datos del contribuyente, como:

Nombre

RFC



Cédula Fiscal



CURP



Domicilio Fiscal



Régimen Fiscal en el que estás inscrito



Télefono



Correo Eléctronico



Esos y otros datos son los que contiene la constancia de situación fiscal, pero ¿por qué la están pidiendo justo ahora?

¿Por qué te piden la constancia de situación fiscal?

De acuerdo con un hilo de Twitter en donde explican en 10 puntos lo relacionado con la constancia de situación fiscal, esto es lo que ocurre.

El primer punto a aclarar es que la constancia de situación fiscal no ha sido solicitada por el SAT; son las empresas y patrones quienes la piden.

El motivo de la solicitud es el próximo cambio al software 4.0, que dará inicio el 1 de julio de 2022 y con el que la forma de emitir facturas y recibos cambiará.

Con este cambio las empresas tendrán la obligación de hacer tu nómina en modo CFDI 4.0, y para ello necesitan los datos que contiene la constancia.

Estos datos (RFC, nombre y domicilio fiscal) deberán ser los que tienes registrados en Hacienda y estar actualizados.

Pero, ¿cómo saco mi constancia de situación fiscal?

¿Cómo obtengo mi constancia de situación fiscal?

Ahora ya sabes para qué te piden la constancia de situación fiscal pero, ¿cómo la obtienes?

En caso de ser contribuyente y tener todos los datos que te permiten entrar a tu buzón tributario, como:

e.firma actualizada



contraseña de tu RFC



domicilio actualizado



trámites al día



Podrás generar tu constancia de situación fiscal aplicando los siguientes pasos:

Ingresar a la página: https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal

Selecciona el botón ejecutar en línea de esta página.

Elige el medio de autenticación (contraseña o e.firma).

Registra los datos de autenticación.

Selecciona el botón Generar Constancia.

Imprime o guarda en tu dispositivo electrónico.

Envíalo a tu jefe o a la persona que lo solicitó.



En caso de no contar con e.firma o la contraseña para ingresar al buzón tributario podrás ingresar a la página https://satid.sat.gob.mx/ y:

renovar tu contraseña



generar tu e.firma



obtener tu constancia de situación fiscal con CIF



Para ello es importante tener alguno de los siguientes documentos:

Credencial para votar vigente, (INE).



Pasaporte Vigente.



Cédula profesional con fotografía.



Por último, en caso de no tener actualizado tu domicilio fiscal deberás sacar una cita en el SAT y actualizarlo.

¿Qué pasa si no entrego mi constancia de situación fiscal?

En caso de no entregar tu constancia de situación fiscal es probable que no se puedan timbrar tus recibos de nómina.

Ante esta situación se ha señalado que podrías no recibir tu sueldo por parte de la empresa o jefe, no obstante, eso no está permitido.

Pues es un derecho constitucional acceder a un trabajo digno y que éste sea retribuido; además la Ley Federal de Trabajo prohíbe los descuentos en los salarios a los trabajadores.

Lo que sí podría ocurrir, según lo señalado por Erasmo Nevárez, ex presidente del Colegio de Contadores, es que al no coincidir los datos de la nómina con los del SAT, la nómina puede ser no deducible.

Y al ser la deducibilidad de la nómina un tema fiscal, se vuelve un gasto no deducible para la empresa.