Sanborns es como un mausoleo, señalan

Un usuario de redes sociales comparó a las tiendas Sanborns con un mausoleo y explicó por qué.

En su cuenta de Twitter, el usuario comparó a las tiendas Sanborns con un mausoleo, por considerarlos “un mismo museo con exposición permanente que nos recuerdan a nuestros muertos”.

“Algunos creen que el mayor mausoleo del México contemporáneo es el Museo Soumaya, que mandó construir Slim en honor a su esposa. Se equivocan, al menos en una parte”, escribió.

El usuario explicó mediante un hilo de Twitter que las sucursales de Sanborns se convirtieron en un mausoleo a su consideración, por los recuerdos que le generan cuando su papá solía visitarlos.

Desde la muerte de su padre, señaló que para él es más fácil visitar y recordar a su padre visitando una tienda Sanborns que ir a la iglesia donde se encuentran sus restos.

De esta manera, el internauta refirió de manera metafórica que al morir su padre lo enterró en los Sanborns .

“Allí enterré a papá, sus restos están distribuidos en cada una de las 190 sucursales alrededor de la república. No se alarmen, sus cenizas continúan guardadas en la cripta de una iglesia que no he visitado en años, pero encuentro más conveniente visitarlo en cualquier Sanborns”

