Sam’s Club “entrega a pie del camión”; una estufa se quedó afuera de una casa

Sam’s Club ha sido una de las tiendas que más quejas ha acumulado durante El Buen Fin 2021 -aunque oficialmente no participaron en el evento- y más ha sido exhibida en redes sociales.

En esta ocasión no criticaron sus ofertas falsas o muy poco claras, sino su método de entrega a domicilio gratuito.

Una usuaria de redes sociales compartió su caso en su cuenta de Twitter, donde denunció que los repartidores de Sam’s Club dejaron afuera de su domicilio una estufa que había comprado en la tienda.

La clienta de Sam’s Club aseguró que los repartidores le dieron la excusa de que la estufa no cabía para dejar los productos fuera de su casa.

Quejas en Sam's Club (Captura de Pantalla / Twitter)

Sin embargo, recordó, que Liverpool le entregó una lavadora y un refrigerador hasta adentro de su casa.

La usuaria de redes sociales calificó el servicio de entrega a domicilio de Sam’s Club como “pésimo”.

“Pésimo servicio de entrega a domicilio, los repartidores de Sam’s Club dejaron el producto afuera para evitar cargar con la excusa de “no cabe”, cuando por esa misma puerta entró el refrigerador y la lavadora”, lamentó la usuaria de redes sociales.

La clienta, además, criticó que no se hizo revisión del producto entregado por Sam’s Club.

Menos mal tengo quien me apoye pero y si no ¿como la meto? pic.twitter.com/SY8E8fvY4g — kikyo_hot (@kikyo2309) November 17, 2021

Sam’s Club: la entrega es a “pie de camión”

Cuando la usuaria de Twitter se comunicó con Sam’s Club para hacerle saber su inconformidad, la tienda le dijo que las entregas se hacen “a pie de camión”.

“Que dice Sam’s Club que las entregas son a pie del camión, perdón mi ignorancia pero mejor sigo comprando en Liverpool”, publicó en Twitter.

Y agregó: “Gracias a dios no vivo en un tercer piso o vivo sola, si no ahí se queda la estufa afuera y lo que me ahorre con “su envío gratis” lo pagué a quien me apoyó”.

Que dice @SamsClubMexico que las entregas son a pie del camión perdon mi ignorancia pero mejor sigo comprando en @liverpool gracias a dios no vivo en un tercer piso o vivo sola si no ahí se queda la estufa afuera y lo que me ahorre con "su envío gratis" lo pague a quien me apoyo pic.twitter.com/q4NPBCHscf — kikyo_hot (@kikyo2309) November 18, 2021

La clienta también compartió en su cuenta de Twitter un video de cómo terceras personas le ayudaron a meter la estufa a su casa.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Sam’s Club es una de las tiendas que más quejas recibió durante El Buen Fin 2021.