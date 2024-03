Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, sigue de mala racha con otro embargo a una tienda Elektra ubicada en el municipio de Teziutlán, Puebla, la cual no podrá vender mercancías.

El embargo es resultado de una demanda que ganaron cuatro extrabajadores de Elektra por despido injustificado y violación a sus derechos laborales, hecho por el que se les concedió una indemnización de 2.2 millones de pesos.

Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, se encuentra en pugna con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por adeudos de créditos fiscales que suman entre 22 mil y 24 mil millones de pesos, por los cuales la empresa ha buscado ampararse ante la SCJN.

Sin embargo, durante la conferencia mañanera del 4 de marzo de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que le propuso a Ricardo Salinas Pliego reducir 8 mil millones. de pesos de su adeudo legalmente, pero el magnate no aceptó.

“Entonces me busca Ricardo y le digo sí, ‘vamos a ver cómo se resuelve’ y le pido al director del SAT y al procurador Fiscal que hagan una revisión minuciosa de nuevo, para ver hasta cuánto se le podía quitar, de cuánto podía ser la quita legal, porque no se puede hacer una quita ilegal, imagínense la responsabilidad, de todas manera la quita era importante, creo que de 8 mil millones, tenía que pagar 14 (mil millones), ese era el acuerdo, no el acuerdo, a lo que nosotros llegamos a decir, hasta aquí se puede legalmente con tal de llegar a un acuerdo (…) Yo dije ‘lo asumo’, porque tengo mi conciencia tranquila, propónganle y lo asumo y no quiso”

AMLO