En redes sociales revivieron el video en donde Raúl Salinas de Gortari confiesa a Ciro Gómez Leyva que le hizo un préstamo millonario a Ricardo Salinas Pliego.

Según se expone en el video, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, señalado por lazos con el narcotráfico y preso de 1995 a 2005 por homicidio, dijo que le prestó dinero a Ricardo Salinas Pliego para comprar TV Azteca.

El video de lo expuesto fue grabado hace décadas, y en él, Raúl Salinas de Gortari acusa que el actual dueño de Grupo Salinas, y considerado entre los hombres más ricos del mundo , no le había pagado el préstamo otorgado.

VIDEO: Raúl Salinas de Gortari prestó dinero a Ricardo Salinas Pliego

A través de X, antes Twitter, el militante del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, etiquetó a Ricardo Salinas Pliego en un video en un video en donde lo critican por su “dinero sucio”.

Ello en referencia a la entrevista en donde Raúl Salinas de Gortari señala que le prestó 29 millones 700 mil dólares a Ricardo Salinas Pliego para que pudiera realizar la compra de TV Azteca en 1993.

Sin embargo, al momento de la entrevista con Ciro Gómez Leyva, Raúl Salinas de Gortari asegura que el empresario dueño de Grupo Salinas no le había pagado el préstamo.

“Para ser precisos 29 millones 700 mil dólares en 1993, yo le di un crédito por ese monto. No, no me lo ha pagado Ciro”, refirió Raúl Salinas de Gortari al periodista.

Asimismo, el comunicador cuestionó si con el paso de los años, la deuda de Ricardo Salinas Pliego “debe ser ya una barbaridad de dinero si se aplican intereses”, a lo que Salinas de Gortari respondió: “espero, algún día, sí.”

Critican a Ricardo Salinas Pliego por “dinero sucio”

Debido a la difusión del video de la entrevista, algunos usuarios de redes sociales han lanzado críticas a Ricardo Salinas Pliego, por el “dinero sucio” con el que compró la televisora.

Asimismo, lo han señalado por ser “usurero” y no pagar la deuda al hermano del expresidente de México en el periodo 1988-1994.

Cabe destacar que Raúl Salinas de Gortari estuvo preso durante 10 años en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México.

El motivo de su detención se dio por el homicidio de su excuñado, José Francisco Ruiz Massieu, además de las acusaciones en su contra por:

enriquecimiento ilícito

narcotráfico

uso de documentos oficiales falsificados e informes falsos rendidos a una autoridad distinta de la judicial

Raúl Salinas de Gortari fue arrestado y encarcelado acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu.

Sin embargo, el 14 de junio de 2005 Raúl Salinas salió libre al ser absuelto del crimen de su ex cuñado y de los demás delitos de los que era acusado.

Al momento se desconoce si el préstamo señalado ya fue liquidado, sin embargo, a forma de broma, Ricardo Salinas Pliego aseguro que los recibió en sobres amarillos, y que le dijo que “eran aportaciones”.

“Así que nada que investigar ni perseguir”, finalizó el empresario al respecto.