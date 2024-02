Ricardo Salinas Pliego decidió responder ante la polémica alrededor del campo de golf de Huatulco luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegurara que este espacio será un parque abierto al público.

De acuerdo con el empresario, se ha desarrollado un “revuelo” de información que calificó de “puras mentiras”, por lo que decidió aclararlas.

Asimismo, lanzó un mensaje desde el campo de golf de Vidanta Vallarta para “los gobiernícolas” que odian el golf porque este deporte es “sobre entregar resultados”.

Ricardo Salinas Pliego y Alejandro Irarragorri se graban arreglando partido del Mazatlán vs Santos

Elektra no se salvará: Tribunal niega amparo para alargar juicio por multimillonario adeudo al SAT

Ricardo Salina Pliego decidió no esconderse ante la polémica alrededor del campo de golf de Huatulco que, de acuerdo con el presidente AMLO, será un parque público.

El empresario aseguró que AMLO está siendo mal asesorado y por ello dice cosas que son “puras mentiras”.

De acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, no es verdad que se haya robado el campo de golf. ni mucho menos que la concesión haya vencido o haya dejado de pagar impuestos.

“¿Ven que ha habido todo este revuelo de información? Que si el campo me lo robé, que si exploto el campo, que si ya se venció la concesión, que si no pago impuestos. Puras mentiras”

Esto en referencia a lo dicho por el presidente desde su conferencia mañanera del 22 de febrero, donde asegura que la concesión ya venció, pese a que el empresario asegura que estará vigente hasta el 2027.

Asimismo, el presidente resaltó que se hizo un avalúo cuando la concesión terminó por si seguía interesado en el espacio pero no fue aceptado por el empresario.

Boletos Cinépolis 2x1 para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Rumbo al Entrenamiento de los Pilares; el código para comprarlos

Así se ven los boletos conmemorativos de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Cinépolis para Rumbo al Entrenamiento de los Pilares

Por ello, decidió que el campo de golf de Huatulco se convertirá en un parque abierto al público que será parte de la promoción turística de Oaxaca.

¿Saben porque los mediocres e ineptos #Gobiernicolas no entienden el Golf? Porque hablar de golf es hablar sobre la vida, sobre retos, sobre entregar resultados, sobre ser honesto. JUGAR GOLF: Es aprender que la competencia es contigo mismo. Que para tener buenos resultados… pic.twitter.com/3h6E8udwZ3

Por otra parte, Ricardo Salinas Pliego aseguró que ya sabe porque los “gobiernícolas” sienten odio hacia él así como hacia el golf.

De acuerdo con Salinas Pliego, el rechazo del gobierno actual hacia él y este deporte se debe a que es necesario “hablar con honestidad” y dar resultados.

Sin embargo, aclaró que él permanece de pie pese a las polémicas alrededor suyo y resaltó que “seguiremos cuando ellos se vayan”.

“Jugar al golf es saber que tú, y no el otro, es el que da los resultados, jugar al golf es hablar con honestidad. Por eso los gobiernícolas odian al golf y me odian a mí pero no nos vamos a dejar. Aquí estamos y aquí seguiremos cuando ellos se vayan”

Ricardo Salinas Pliego