Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, aseguró que podría abrir un museo “mucho mejor que varios de la CDMX” con todo el arte que posee.

En el marco del jueves de Colecciones de Ricardo Salinas Pliego, su espacio de difusión cultural, el empresario presumió su álbum botánico atribuido al ficólogo y naturalista inglés, William Henry Harvey.

De acuerdo con lo explicado por el millonario, el álbum fue realizado a mediados del siglo XIX y conforma muestras de algas disecadas provenientes de varias partes del mundo.

Ricardo Salinas Pliego también aconsejó a sus seguidores a invertir en arte, pues dijo que si se elige bien, éste siempre puede subir de valor.

Ricardo Salinas Pliego asegura que con su arte, puede abrir un museo “más chingón” que varios de CDMX

Tras presumir su álbum botánico, Ricardo Salinas Pliego se planteó la posibilidad de abrir un museo con todo el arte que posee, y aseguró que el suyo sería “más chingón” que muchos museos en CDMX.

El empresario alardeó que tan sólo con lo que tiene en su casa, le alcanza para montar su museo, “El museo de Ricardo Salinas”.

Finalmente, Ricardo Salinas Pliego se fue contra el gobierno al desearle a todos sus seguidores que tengan tanto éxito que “los gobiernícolas” los persigan para quitarles lo que ellos nunca van a tener.

Debería hacer un museo con todo el arte que tengo podría montar uno más chingon que muchos de CDMX, es más con lo que tengo en mi casa me alcanza. 😎



“El museo de Ricardo Salinas… suena bien 😌😜”



Les deseo tanto éxito que los #Gobiernicolas los persigan para quitarles lo que… pic.twitter.com/APm609cOGC — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 14, 2023

Ricardo Salinas Pliego explota con quienes lo critican por haber heredado su fortuna

No es la primera vez que a Ricardo Salinas Pliego lo critican por alardear de su fortuna cuando señalan que heredó todo lo que hoy tiene.

Así es que internautas lo apodaron “nepobaby” y hasta la fecha no hay quien no le recuerde al millonario empresario de que él no “empezó desde abajo”.

Tal es así que la semana pasada, lo volvieron a atacar por tener el pensamiento de que “el pobre es pobre porque quiere”; sin embargo, Ricardo Salinas Pliego no se quedó callado y explotó.

Típico huevon que cree que soy rico por qué heredé y culpa a todos por que el no es millonario… póngase a trabajar cabrón y déjese de llorar!!!



Deje de llorar y póngase a trabajar! https://t.co/muc70c7jXM — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 7, 2023

Como es de su costumbre, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Elektra volvió a encarar a los internautas que lo criticaron, a quienes tachó de huevones y pidió que se dedicaran a trabajar y dejaran de “llorar”.