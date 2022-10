Ricardo Salinas Pliego alertó en sus redes sociales por una lista falsa de ganadores para la cena de su cumpleaños.

Recordemos que el pasado 1 de octubre, el empresario dueño de Grupo Salinas (TV Azteca, Banco Azteca, Elektra y más), Ricardo Salinas Pliego, anunció que daría una cena de cumpleaños.

Pero no sería una cena común, sino que el empresario seleccionaría a entre 12 y 15 personas afortunadas que tendrían el honor de acudir a su casa para celebrar su cumpleaños.

¿Cómo seleccionaría a los ganadores?, pues bien, Ricardo Salinas Pliego, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Twitter, dijo que los ganadores serían seleccionados de sus seguidores de redes sociales:

Sin embargo, entonces afirmó que aún no tenía claro el método en el que éstos serían seleccionados.

A tres días de tan importante anuncio, Ricardo Salinas Pliego acusó estafas por una lista falsa de ganadores para la cena de su cumpleaños, pues aclaró que él no ha seleccionado a los ganadores.

Por lo que hizo un llamado a sus seguidores para evitar que éstos caigan en estafas y declaró que cuando seleccione a los ganadores, la lista la publicará en su cuenta oficial de Twitter.

“No he seleccionado a los ganadores para la cena de mi cumpleaños, no se dejen engañar por cuentas falsas que los quieren estafar. Cuando seleccione a los ganadores saldrá en mi cuenta oficial, de Twitter. No caigan en engaños”.

Ricardo Salinas Pliego