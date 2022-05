Las reservas petroleras de México se han estancado por los escasos descubrimientos registrados durante 2021, informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Tal es la situación, que las reservas de hidrocarburos probadas (1P) en el país crecieron apenas 0.3%, de acuerdo con la consolidación realizada por la CNH.

Este martes 3 de mayo, durante su sesión de órgano de gobierno, la CNH presentó los valores de las reservas 1P, 2P y 3P de hidrocarburos de la Nación al 1 de enero de 2022.

Según el reporte, las reservas 1P o probadas de petróleo crudo equivalente, que son las de mayor probabilidad de extracción, llegaron a 8 mil 14.4 millones de barriles.

Esta cifra se traduce en un crecimiento de apenas el 0.37 por ciento, pues en 2021 se reportaron 7 mil 985.2 millones de barriles de reservas petroleras.

Las reservas 2P o probadas y posibles -con una media de posibilidad de extracción- llegaron a los 15 mil 23.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Esto implica un 1.4 por ciento menos que los 15 mil 248 millones de barriles de reservas petroleras registradas en 2021.

Las reservas 3P probadas, probables y posibles, que tienen menos probabilidad de extracción, se reportaron 22 mil 160.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

La cifra representa un 3 por ciento menos que los 22 mil 847 millones de barriles de reservas registradas en 2021.

Alma América Porres, comisionada de la CNH, atribuyó el estancamiento a que hubo cero por ciento de restitución de reservas por descubrimientos:

“Este año no fue muy buen año, sobre todo en la tasa de restitución de reservas por descubrimientos, (…) se ve claramente que no se incorporaron reservas por descubrimientos en 2021 y que se reportan al 1 de enero de 2022. Aquí no podemos decir que hubo buenos resultados en exploración”

Alma América Porres, comisionada de la CNH