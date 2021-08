Recibí una herencia ¿ahora qué hago?

Recibir una herencia algo que cae muy bien a todo mundo, pues se trata de un ingreso inesperado que puede sacar de apuros a más de uno.

Sin embargo, también acarrea una gran responsabilidad, pues la herencia no es sinónimo no te arregla la vida de facto, también puede acarrear problemas.

Es por ello que a continuación te daremos algunos consejos de qué hacer un con tu herencia, para que te sea más fácil manejar la situación.

Herencia millonaria (Sharon McCutcheon / UNSPLASH)

Eso sí, lo primero que te recomendamos es que consultes a un asesor financiero o contador en su caso, para que te dé una visión más amplia.

Y tomes lo siguiente sólo como una guía de las posibilidades que tienes ahora que te llegó la herencia, no como algo absoluto per se.

Invierte y ahorra parte de tu herencia

Lo primero y lo más básico, no gastes toda tu herencia de un tajo; si bien es justo que la puedas disfrutar en algún sentido, piensa que hay mucho por delante.

Destina una buena parte al ahorro, que esté en el banco por cualquier emergencia que pueda surgir, esto te dará una mayor libertad de acción general.

Sabes que por cualquier inconveniente tienes ese guardado que te puede sacar de problemas en alguna situación extraordinaria.

Otra parte de la herencia o ese mismo ahorro si quieres, debes de invertirla; hay muchos modelos de inversión actualmente, pero sugerimos ir seguro de inicio.

Inversión (Pixabay)

Los CETES y Udibonos son lo más adecuado, pues aunque no te den el mayor rendimiento, la posibilidad de pérdida es mínima.

Esa parte de la herencia no se tocará; pero seguirá generando ingresos a lo largo de los años.

Si quieres apostar más fuerte en inversión con criptomonedas o FIBRAS, por ejemplo; convendría igual sólo destinar una parte de la herencia.

Aquí las cosas son un poco más complejas y lo recomendamos sólo si ya tienes conocimiento del mercado de inversión, o como una segunda o tercera opción.

Esto luego de probar con los CETES y Udibonos; es decir, cuando tengas las cosas más seguras de cómo administrar este dinero.

Compra una propiedad con tu herencia

Esto aplica si aún no tienes una casa o no estás pagando una, de lo contrario te sugerimos no liquidar la hipoteca de un sólo golpe, en su lugar mantén los pagos.

En todo caso sólo sube un poco la cantidad de dinero que aportas al mes ahora que tienes el extra de la herencia; pero nada más.

Esto debido a lo mismo que mencionamos anteriormente, el dinero de tu herencia es mejor tenerlo en inversión segura o guardado para una emergencia.

Ahora bien, para adquirir una propiedad es mejor meter un enganche a unos 6-24 meses.

Ya será tu decisión si decides ocupar esa propiedad o bien ponerla a trabajar también; analistas señalan que si no tienes necesidad inmediata, es mejor la segunda opción.

Así literalmente la renta estará pagando la propiedad, mientras que tu dinero sigue generando en el banco mediante inversión y vives con un poco más de seguridad.