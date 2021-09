Mission Foods, de Gruma, lanza nuevos productos a Estados Unidos

México. - La empresa Mission Foods, una de las principales subsidiarias de la empresa mexicana Gruma, se diversificó sus productos para atender a sus clientes de Estados Unidos.

Tras la pandemia por Covid-19, la empresa Mission Foods aseguró estar lista para seguir satisfaciendo las necesidades de los consumidores en Estados Unidos, su mercado más relevante fuera de México.

“Estados Unidos, país que, al albergar miles de migrantes de diferentes nacionalidades, requiere de una innovación constante para satisfacer sus necesidades y gustos alimenticios” Mission Foods

Mission Foods lanza 2 nuevos productos

Gruma, a través de Mission Foods, de Gruma, lanzó a mediados de este mes dos nuevos productos al mercado de Estados Unidos.

Según Mission Foods, los nuevos productos que atienden las necesidades de quienes buscan alimentos saludables, pero sin sacrificar el sabor:

Se trata de las nuevas tortillas de harina y coliflor y harina de almendras sin gluten, que responden los sabores y texturas auténticas de Mission Foods.

Las dos nuevas ofertas de productos Better for You incluyen ingredientes alternativos populares como harina de almendras y coliflor , que se adaptan a consumidores con alergias y restricciones dietéticas, aseguró Mission Foods.

Los nuevos productos están al alcance del consumidor en tiendas selectas y a fines del 2021 estarán disponibles en todo Estados Unidos.

Nuevos productos de Mission Foods se suman a Fresh Signature

Juan González, director ejecutivo de Mission Foods y presidente de Gruma, aseguró que los productos cumplen el estándar de alta calidad

“La línea Better for You de Mission Foods ha establecido el estándar para productos saludables, deliciosos y de alta calidad” Juan González, director ejecutivo de Mission Foods

Los nuevos productos en el mercado de Estados Unidos se suman a los lanzamientos de abril de esta año: Fresh Signature, una nueva entrada en la categoría de panes planos.

Fresh Signature contempla seis nuevos panes planos artesanales horneados en horno de piedra.

Los nuevos panes planos se lanzaron inicialmente en el noreste de Estados Unidos, y la distribución se expandirá durante todo el año: