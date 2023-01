Microsoft inició el año con una desagradable noticia para sus empleados, pues anunció el despido de 10 mil trabajadores a nivel mundial, siendo el mayor recorte en años para la compañía.

Una de las divisiones más afectadas por los despidos de Microsoft es la de videojuegos, específicamente Xbox, que redujo la plantilla de 3 de sus estudios más importantes.

343 Industries, responsables de Halo Infinite; The Coallition, a cargo de la franquicia Gears of War; y Bethesda, que actualmente desarrolla Starfield.

Si bien Microsoft no ha dado todos los detalles de los despidos, al parecer que habría prescindido de personal veterano en su mayoría; además de hacer un reordenamiento en algunos puestos.

Microsoft compite con Google con esta inteligencia artificial artista (Pixabay)

¿Cómo afectan los despidos de Microsoft a The Coallition y Bethesda?

The Coallition sería el estudio de Xbox menos afectado por los despidos de Microsoft (en apariencia), pues actualmente no tienen un desarrollo confirmado de la franquicia Gears of War.

Lo único que se sabe es que The Coallition está preparando una serie con Netflix, la cual dependería más de la compañía de streaming que de el estudio de Xbox.

Se sabe que estaban trabajando en futuros proyectos de Gears of War y una IP no revelada; pero al no tener nada oficial, los despidos hechos por Microsoft no parecen tan relevantes aquí.

Caso contrario sucede con Bethesda, la cual lleva años preparando Starfield, juego que es la primera gran apuesta del estudio ya cómo parte de Xbox.

Reportes indican que los despidos en Bethesda probablemente ni impacten la calidad final de Starfield; pero sí tendrían consecuencias en el futuro inmediato a su lanzamiento.

Pues al tener menos personal, el soporte para Starfield se vería afectado, augurando problemas parecidos a Halo Infinite, donde las actualizaciones para el juego son escasas.

Starfield (Xbox/Bethesda)

343 Industries y Halo Infinite los que más sufrirán por los despidos de Microsoft

Donde se han dejado sentir con mayor fuerza los despidos de Microsoft es en 343 Industries y Halo Infinite, donde se eliminaron distintos puestos clave y se hicieron otros movimientos.

Hasta donde se ha reportado, prácticamente todo el equipo dedicado a la campaña de Halo Infinite fue liquidado, anulando cualquier posible expansión a la historia en este momento.

Además Joseph Staten, quien llegó a 343 Industries para salvar Halo Infinite cuando su desarrollo no avanzaba, fue removido de su puesto y asignado a Xbox Game Studios.

Para muchos fans, este es un indicio de que el estudio actualmente no tienen ninguna guía, y el soporte para Halo Infinite no mejorará en este 2023.

Recordemos que antes de estos despidos de Microsoft, 343 Industries perdió a su líder y fundadora, Bonnie Ross; quien se retiró por cuestiones de salud.

Al respecto, Patrick Wren, es colaborador de 343 Industries, señaló que los despidos en el estudio son lamentables y que se deben a un liderazgo incompetente

Patrick Wren acerca de los despidos en Microsoft (Especial)

Los despidos en 343i no deberían haber ocurrido y Halo Infinite debería estar en mejor estado. La razón de ambos es un liderazgo incompetente durante el desarrollo de Halo Infinite que causa un estrés masivo en aquellos que trabajan duro para hacer que Halo sea lo mejor posible.a. Las personas con las que trabajé todos los días eran apasionadas de Halo y querían hacer algo grandioso para los fans. Ayudaron a impulsar un Halo mejor y fueron despedidos por ello. Los desarrolladores todavía están trabajando duro en ese sueño. Miren Forge. Sean amables con ellos durante este momento terrible. Patrick Wren

Halo Infinite (Xbox)

Con información de Bloomberg, Windows Central, Jason Schreier y Patrick Wren.