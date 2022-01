Luisa María Alcalde ha sido un estorbo para alcanzar la justicia en Pemex: Esbayde Villaverde

Esbayde Villaverde, aspirante a secretaria general del sindicato petrolero, aseguró que Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, ha sido un estorbo para la justicia en Pemex.

“Consideramos licenciada que usted ha sido un estorbo para la justicia” Esbayde Villaverde aspirante a secretaria general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)

Desde la conferencia mañanera del 28 de enero, la aspirante recordó que desde el 24 de febrero se le hizo llegar un escrito a Luisa María Alcalde para que no participen los espurios y los corruptos en las próximas elecciones.

Esbayde Villaverde a Luisa María Alcalde: Espero que no sea una traidora a la 4T

La aspirante al sindicato de Pemex dijo que espera que Luisa María Alcalde no sea una traidora a la 4T al dejar que participen las personas que considera, son corruptos y cuya participación ven como ilegítima.

“Consideramos…desde el momento en que usted les ha dado participación a esas personas, desde el momento en que iniciaron las elecciones locales cuando debieron haber sido la del nacional, entre muchas otras cosas que tenemos y, licenciada, yo pido que de verdad no sea usted una traidora para la 4T” Esbayde Villaverde aspirante a secretaria general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)

No es la primera aspirante que denuncia la participación en las elecciones de personas que consideran no deberían contender, pues no cumplen con los requisitos.

El aspirante Pablo Gonzáles de los Santos denunció el pasado 26 de enero que César Pecero y Ricardo Aldana, además de no cumplir con los requisitos, son “los candidatos” de Carlos Romero Deschamps, quien fuera el líder sindical de Pemex.

Estas son las propuestas de Esbayde Villaverde para el sindicato de Pemex

Esbayde Villaverde aspirante a secretaria general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) aseguró que tiene 36 propuestas que considera, cubren sus problemas y expectativas, los cuales “han sido logros plasmados en nuestro contrato colectivo de trabajo”.

Villaverde aseguró que, de ganar las elecciones, exigirá, de la cláusula 89:

Especialistas

Equipos modernos

Programas educativos para la alimentación sana

Además, dijo que construirá el Modelo de Desarrollo para el Adulto Mayor con lugares de esparcimiento para “su cuerpo u capacidad intelectual”.

La aspirante al sindicato de Pemex propuso usar parte de los 50 mil millones de dólares que Joaquín Hernández Galicia “La Quina” dejó en fideicomisos, para invertir en los complejos de agroindustrias.

Así como para apoyar a los trabajadores con viviendas cómodas, justas y dignas y edificar el modelo de Universidad Petrolera con “todas las carreras y enseñanza tecnológica”.

Villaverde afirmó que, de ser electa, habrá actividades recreativas que incluyan el esparcimiento, deporte y cultura; además de reestablecer el voto para jubilados.