La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que no existe inconstitucionalidad en la Ley de la Industria Eléctrica, pero aún se enfrenta a 200 amparos.

El tema se desestimó luego de que no se alcanzara una mayoría calificada cuando

7 ministros votaron a favor de inconstitucionalidad

4 votaron en contra

Sin embargo, se requería de una mayoría calificada, es decir, 8 votos, para poder echar atrás la legislación.

En Así las cosas, Nora Cabrera de Nuestro Futuro A.C y Rosanety Barrios, experta en energía afirmaron que los amparos se resolverán a favor de los quejosos.

Amparos se resolverán a favor de los quejosos sobre la Ley de la Industria Eléctrica

Cabrera recordó que la mayoría de los ministros votaron por la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.

Esto quiere decir que, al momento de resolver cada caso de manera particular, deberá hacerse a favor de los quejosos, esto si se respetan los posicionamientos iniciales.

Además, aclaró que para resolver un amparo de forma individual no se requiere de una mayoría calificada, por lo que con 6 votos será suficiente.

“Lo que sí es importante aclarar es que ayer la mayoría de las y los ministros decidieron, pensaron, que es inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica…bajo esa tela, es bajo el que se van a analizar los juicios de amparo que ya están en trámite en los juzgados federales” Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro A.C

De acuerdo con El Financiero, actualmente pesan sobre la Ley de la Industria Eléctrica al menos 200 amparos de empresas y asociaciones civiles.

Por su parte, Rosanety Barrios aclaró que resulta “más necesario” para el presidente que se haga una reforma constitucional.

Esto porque la ley esta sujeta a amparos que podrían resolver la inconstitucionalidad y no podrá entrar en vigencia.

“Los amparos tienen hoy muchas más posibilidades de progresar” Rosanety Barrios, experta en temas energéticos

Decisión de la SCJN no declaró constitucional la Ley de la Industria eléctrica: Nora Cabrera

Nora Cabrera explicó que el Pleno de la SCJN analizó de forma abstracta por lo que el proyecto se presentó de tal forma que no se pudo declarar la inconstitucionalidad, a pesar de que 7 ministros votaron esto.

La discusión fue alrededor de si la Ley de la Industria Eléctrica del 2021 se podía dejar sin efectos definitivamente y no se tomaron específicamente los casos y amparos que se han promovidos.

“Si no alcanza esta mayoría de 8 votos, lo que sucede es que esta acción de inconstitucionalidad se desestima, pero no quiere decir que se haya declarado constitucional” Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro A.C

Además, compartió que más de 20 organizaciones de la sociedad civil promovieron varios amparos por el derecho al medio ambiente.

México pierde con la Ley de la Industria Eléctrica: Rosanety Barrios

Rosanety Barrios dijo que con la resolución a la Ley de la Industria Eléctrica, lejos de que nadie ganaría, el que pierde es México.

Esto porque deja en una incertidumbre legal que se detonó desde hace tres años en el sector energético no permite que haya más inversiones.

“No es posible que haya ganado nadie sino que pierde México…es lo único que tenemos muy claro: lo que es una realidad es que nadie está invirtiendo en el sector energético mexicano” Rosanety Barrios, experta en temas energéticos

De acuerdo con Barrios, el sector energético necesita ser ampliado y reforzado pero la Ley de la Industria Eléctrica, de aprobarse, no lo va a permitir.

Asimsismo, dijo que ésta no es compatible con la competencia y el T-Mec, además de que no garantiza que se pueda cubrir la demanda en el país.