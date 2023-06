La reforma que reduce la Jornada Laboral de 48 a 40 horas semanales está en pausa, pero el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco cervantes, ya se pronunció en su contra.

Pues a su parecer, las y los mexicanos deben “ponerse a trabajar” para poder atraer mayores inversiones extranjeras, pues pareciera que “no tienen llenadera”.

Así indicó Francisco Cervantes, quien solicitó que previo a la votación de la reforma de Jornada Laboral las y los legisladores tengan diálogo con los sectores empresariales , para conocer las consecuencias del proyecto.

Cabe destacar que la reforma a la Jornada Laboral fue aprobada en comisiones durante el segundo periodo ordinario de la Cámara de Diputados; no obstante, no llegó al pleno por falta de tiempo.

En ese sentido, será hasta septiembre de este 2023 que la Cámara de Diputados retome la discusión de la iniciativa morenista, que se sumaría a otras reformas aprobadas a favor de las y los trabajadores.

Francisco Cervantes pide no crear iniciativas que desmotiven la inversión extranjera

Ante la posible aprobación de la reduccion de la Jornada Labora de México a 40 horas, Francisco Cervantes pidió a los legisladores no crear iniciativas que desmotiven la inversión extranjera.

Ello ya que, en palabras del presidente del CCE, México atraviesa un momento importante ante el interes que diferentes coporativos internacionales tienen en instalarse en el país.

Sin embargo, Cervantes apuntó que el país está en competencia con otros territorios en donde también se podrían instalar las empresas extranjeras.

Por ello, solicitó la no aprobación de la Jornada Laboral a 40 horas, y cuestionó de qué lado están los legisladores mexicanos.

“En México estamos en un momento importante, pero estamos en competencia, hay varias naciones que también se quieren llevar la inversión. No sé de qué lado están los legisladores”. Francisco Cervantes, presidente del CCE

Suficientes reformas laborales en México “ya hay que trabajar”, apunta Francisco Cervantes

Del mismo modo, el presidente del CCE señaló que durante los últomos años “hubo un paquete laboral importante”, en donde se logró:

el aumento en el salario mínimo

la duplicidad de los días de vacaciones mínimos por año

la entrega de pensiones

días de permiso para paternidad

entre otros

Por lo que solicitó que la Jornada Laboral de 40 horas no sea aprobada, pues “pareciera que no tienen llenadera” y lo que en México se necesita es “ponernos a trabajar, no a no trabajar.”

Pues apuntó que la reducción de la Jornada Laboral significaría un gran costo no solo para los empresarios, sino para el Gobierno y, por lo tanto, para todos los mexicanos.

“Imagínate los costos, estas iniciativas son transversales, no sólo es el costo para las empresas de horas extras, sino al Gobierno también y eso lo pagan todos los mexicanos. Estamos valorando, estamos en pláticas con sindicatos”. Francisco Cervantes

¿Qué implica la reforma a la Jornada Laboral en México?

Es importante mencionar que la reforma a la Jornada Laboral de México implica la reducción de horas laborales por semana, pasando de 48 a 40.

De esa forma también se quitaría un día de trabajo, otorgando dos días obligatorios de descanso a las y los trabajadores mexicanos.

Resalta que en la Cámara de Diputados también existen reformas que buscan la reducción de la jornada para llegar hasta las 35 horas semanales, no obstante, no han sido estudiadas en Comisiones.