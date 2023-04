La reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas a la semana para trabajadores de México será discutida por la Cámara de Diputados hasta septiembre; de manera anticipada piden movilizaciones masivas para que se apruebe.

La diputada federal Susana Prieto Terrazas, informó que la jornada laboral de 40 horas será discutida hasta septiembre, debido a que esta semana por terminar el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y la iniciativa apenas avanzó en comisiones.

Pese a que la Cámara de Diputados lleva una sesión de más de 24 horas desde ayer 25 de abril, hasta el momento el tema de la semana laboral de 5 días y 2 de descanso obligatorio no ha sido incluido dentro de las discusiones en el Pleno.

Piden movilizaciones masivas para aprobar 2 días de descanso para trabajadores de México

En un video en Twitter, la diputada Susana Prieto Terrazas aseguró que la iniciativa que otorga dos días de descanso laboral y reduce la jornada a 40 horas, avanza “a pasos agigantados”.

No obstante, compartió que el segundo periodo ordinario está por concluir el próximo 30 de abril, por lo que la reforma al artículo 123 constitucional en materia laboral se podría abordar en el Pleno de la Cámara de Diputados hasta el 1 de septiembre.

En ese sentido, solicitó a todos los trabajadores del país a manifestarse de la manera en que les sea posible, para que se logre que la reforma laboral sea aprobada.

“Si el PAN quiere seguir favoreciendo a los empresarios como siempre, que el resto de los partidos políticos den a los trabajadores y trabajadoras la justicia social que merecen y que no se ha modificado desde 1917.” Susana Prieto

Vamos a pasos agigantados con mi iniciativa para modificar el artículo 123 Constitucional para que los y las trabajadoras del país, tengan 2 días de descanso semanal, y no uno.

Seguimos haciendo historia!

El PAN, no

¿Quién es Susana Prieto, la diputada de Morena que propuso la jornada laboral de 40 horas en México?

Susana Prieto Terrazas, de 56 años de edad, es diputada por la LXV Legislatura de Morena y es Licenciada en Derecho y en Contaduría Pública. Durante su trayectoria laboral se ha desempeñado como:

Defensora de los trabajadores en Matamoros, Tamaulipas

Dirigente del Movimiento Laboral 20/32

Abogada laboral litigante

Actualmente, la diputada es integrante de las comisiones:

Trabajo y Previsión Social

Vivienda

Puntos Consitucionales

Entre las iniciativas que ha presentado como diputada de Morena destacan:

La reforma y adición al artículo 160 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para reconocer concubinato

La realizada a la Ley General de Partidos Políticos; y un artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para otorgar derecho a los partidos políticos a devolver o renunciar a financiamientos

Susana Prieto Terrazas (especial)

Reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas no subió al Pleno de la Cámara de Diputados hoy 26 de abril

El 25 de abril, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que plantea la reducción de la jornada laboral de 40 horas y los dos días de descanso.

Con ello, se esperaba que este miércoles 26 el dictamen subiera al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación; no obstante, en la sesión maratónica de la Cámara Baja los legisladores no han tocado el tema, e inclusive no se contempló para su discusión este 26 de abril.