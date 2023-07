Invex: La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) confirmó este miércoles 12 de julio que no habrá cobro por retardos, tras las fallas del banco.

Elisa Herrejón, directora general de atención a usuarios de este organismo, señaló para El Universal que esta acción se da luego de que usuarios de Banco Invex han reportado fallas en su aplicación por más de 48 horas .

Esto ha provocado que, al no poder ingresar al sistema, no han realizado sus actividades financieras como transferencias, y lo que más ha preocupado, no lograron hacer pagos de servicios o de sus tarjetas de crédito.

Compras en línea (Unsplash)

Condusef confirma que no habrá cobro por retardos, tras falla del banco Invex; descartan riesgo de fuga de información

Elisa Herrejón detalló a El Universal que la Condusef no cuenta con quejas hasta el momento por parte de los usuarios de Invex, sin embargo, están al tanto de las inquietudes que ha generado la falla en el sistema .

Por ello, la Condusef se encuentra en comunicación con Banco Invex, quienes han asegurado que se encuentran trabajando el resolver el problema, mismo que esperan quede resuelto la tarde de este jueves 13 de julio.

Para tranquilidad de los usuarios de Invex, la directora general de atención a usuarios señaló que tras las fallas no existe ningún peligro de robo o fuga de información.

Recalcó que la entidad financiera se hará cargo de los intereses y las comisiones de todos los pagos que no se pudieron realizar desde el 10 de julio hasta este jueves .

En caso de ocurrir lo contrario, la Condusef estará abierta a escuchar las quejas de los usuarios y pondrá a su disposición las medidas que requieran.

SíCard Plus Invex (Invex)

Invex lleva más de 48 horas con fallas en su sistema

Fue el pasado lunes 10 de julio, cuando cuentahabientes de Banco Invex denunciaron en redes sociales fallas constantes en su aplicación.

Entre las quejas señalaron que algunos podían entrar, sin embargo, no les permitía realizar acciones de pago o transferencias.

En tanto, otros más indicaron que no podían ingresar, hecho que se debió a la caída de los servidores de Banco Invex.